Milli Eğitim Bakanı Selçuk: EBA yayınları salgın bitse de devam edecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek'' dedi. Selçuk, "Salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80’in üzerine çıktı. Var olun" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde eğitimde sağladığı başarının dünyanın takdirini topladığını bildirdi. EBA internet portalından öğretmenlere seslenen Bakan Selçuk, ''Salgın sürecinde okulların çocuklar için en güvenilir ve kontrollü alanlar olduğunu sizler sayesinde kamuoyuna gösterebildik. Pek çok velinin fikri sizler sayesinde değişti ve salgın devam etse de yüz yüze eğitime katılım oranları yüzde 80'nin üzerine çıktı. Kovid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. TRT EBA kanalları yayın hayatına salgın bitse de devam edecek'' dedi.

"Hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı"

Selçuk, ara tatil mesleki çalışma programının açılışı dolayısıyla EBA internet portalından öğretmenlere hitap etti. Her mesleki çalışma döneminde öğretmenlere yapılanları, yapacakları konuları, temennileri içeren konuşma yaptığını dile getiren Selçuk, "Bu durum, hayat normal akışında seyrederken böyleydi ama şimdi bambaşka bir zamandan geçiyoruz. Salgının neden olduğu tüm olumsuzluklar bir yana, okulların ve öğretmenlerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğu gerçeği, hiçbir dönemde bu dönemdeki kadar iyi anlaşılmadı" diye konuştu.

"Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu"

Ailelerin ve öğrencilerin, okulların açılması için Milli Eğitim Bakanlığına ve kendisine sayısız mesaj attığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:

"Evet, Covid-19 salgınıyla birlikte eğitim, yoluna engeller konulmuş tren gibi bir anda durdu. Engelin kalkmasını bekleseydik, bugün hala aynı yerde bekliyor olurduk. Öyle yapmadık, yeni yollar açarak ilerledik. Siz trenin yeniden harekete geçmesi için öyle bir omuz verdiniz ki hemen harekete geçtik, hızlandık ve varacağımız yere sayenizde gecikmeden ulaşıyoruz. Öğretmenlik zaten hakkını veren için kolay iş değildir ama uzaktan eğitimle öğretmenlik yapmak çok daha zor bir iş. Siz bu zorlu işi omuzladınız."

"Öğretmenlerimiz herkesin karantinada olduğu günlerde bile EBA ders çekimindeydiler"

Bakan Selçuk, salgının başlangıcından bu yana hemen herkesin karantinada olduğu günlerde bile TRT EBA ders çekimlerinde görev alan, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan ekranda "nasıl daha iyi ders anlatabilirim" diyerek sürekli kendini geliştirme çabasında olan meslektaşlarına teşekkür etti.