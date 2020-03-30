Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan LGS başvuruları hakkında açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "7 Haziran 2020'de LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi Twitter hesabından LGS başvurularına ilişkin yaptığı açıklamada, “7 Haziran 2020 LGS’nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan’da yayımlayacağız. Her şey planlanıyor ve yapılıyor” dedi.

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