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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım

07 Şubat 2021 22:30

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarın çevrim içi düzenlenecek programın açılışında, EBA üzerinden öğretmenlere seslenecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı" yarın başlayacak.

Bakan Selçuk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarıyıl tatilinin son haftasında, meslektaşlarımızla çevrim içi mesleki çalışma programına başlıyoruz. Yüz yüze ve uzaktan eğitim hazırlıklarımızı, öğrenme kayıplarına yönelik tamamlayıcı eğitim planlamalarımızı ele alacağız. 8 Şubat Pazartesi saat 10.10'da EBA'dayım." ifadelerini kullandı.

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