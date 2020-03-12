Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Tatil, özel okullar ve bakanlığa bağlı kreşler için de geçerli

T24 Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de ilk Koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesinin ardından olağanüstü toplantıda eğitime 1 hafta ara verilmesi, 1 hafta da uzaktan eğitime devam edilmesi kararının ayrıntılarını paylaştı. Selçuk, tatilin özel okullar ve bakanlığa bağlı kreşler için de geçerli olduğunu belirtirken, "23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitim başlayacak; altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.

Selçuk, olağan tatillerde okullarda bulunan öğretmenlerin, olağanüstü bir durum olduğu için okullara gelmeyeceğini belirtirken, "Çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz" ifadesini kullandı.

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Uzaktan eğitimin internet ortamında ve TRT ekranlarında gerçekleşeceğini belirten Selçuk, "Ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır" açıklamasını yaptı. Ders programlarının ayrıntılarının yarından itibaren paylaşılacağını belirten Selçuk, öğrencilerin 1 haftalık tatilde dinlenmesi gerektiğini söyledi.

"Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır" diyen Selçuk, yaşanabilecek aksaklıklar ve internet ortamında denetim olup olmayacağına ilişkin gelen soruya "Ödevimizi gayet iyi çalıştık. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme" yanıtını verdi.

Selçuk, ÖSYM tarafından daha öncesinde planlanmış ve bu pazar gerçekleştirilecek Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın iptal olmadığını da sözlerine ekledi.

Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkemiz, uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır. 16-30 Mart arasındaki 2 haftalık tatilde öğrencilerimizin ilk 1 haftayı evlerinde geçirmelerini rica ediyoruz. 23 Mart'tan itibaren sunacağımız alternatiflerle uzaktan eğitim başlayacaktır.

"Elazığ depremi sonrası öğrencilerimizin telafi eğitiminde kolaylık bağlayan eğitim bilişim ağımızla ders ortamını evlere taşıyacağız.

"Haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak internet ve televizyon ekranlarından sunulacaktır.

"Hangi teknolojiyle hangi içeriği vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araçla, tam gün mü yarım gün mü ne şekilde olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette.

"Öğrencilerimizin tercih edeceği internet ve TRT ekranlarından, farklı kanallardan kendi derslerini alabilme imkanı olacak. Velilerimiz ve öğrencilerimiz eğitim bilişim ağında neler yapacaklarını takip edebilirler. İlkokul 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz için hazır hale getirilmiştir. Öğrencilerimi isterlerse televizyondan, isterlerse internet bağlantılı cihazlardan derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders programlarıyla ilgili tüm ayrıntılar duyurulacaktır.

"Eğitim bilişim ağı kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi sağlanacaktır. Tüm aşamalar en ince ayrıntılarına kadar çalışarak öğrencilerimizin hizmetine hazır hale getirildi. Öğrencilerimizin tercih edeceği eğitim bilişim ağı, televizyonlardan da yararlanılacak olan sınıf seviyelerine göre farklı kanallardan dersler söz konusu olacak. Bu bağlamda velilerimiz ve öğrencilerimiz Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr'den takip edebilirler.

"Tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığın yüz yüze telafi programı uygulanacaktır. Bütün okullarımızda eğitim saatleri haricinde ekstra dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu tatil süreci bizim için yeni bir imkan doğuracak. Personellerimizin uzaktan eğitimle mesleki gelişim programlarına katılımları sağlanacaktır.

"Bakanlık tedbirlerini 3 aşamada hayata geçirdi. Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptı, ailelere bir takım bültenler gönderildi, uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı. Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin 444 0 632 numaralı çağrı merkezinden destek ve yönlendirme hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

"Dünyanın birçok ülkesinde okullar tatil edildi. Bu tatil süresinde evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz, uyarıları dikkate almamız gerekiyor. Çocuklarımızın önümüzdeki1 haftayı dinlenerek, spor yaparak, hobileriyle ilgilenerek geçirmelerini rica ediyoruz. Çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim için çok önemli.

"23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik ayrıntılar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bazı konularda önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı şekilde sizlerle paylaşılacak. Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için ne türlü tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla almış surumdayız. Karşılaşabileceğimiz senaryolarla ilgili tedbirlerimiz hazır.

"Çocuklarımızın okullarda toplu olarak bulunmasının engellenmesi gereken bir dönemde özel okullarımızdaki çocuklarımız da bu durumla karşılaşacak. Bakanlığa bağlı tüm anaokulu ve kreşlerde bu durumda söz konusu.

"Bu tüm ülkeyi etkileyen bir konu, tüm dünyada olduğu gibi tüm anne babalar için de benzer bir durum söz konusu. Çocuklarımızın hastalanmamaları, sağlığı için bizim de kontrolümüz dışında gelen bir hastalıktan dolayı bu tür bir çalışma ihtiyacı doğdu. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz.

"Emin olun okulların sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. Eğer A, B ya da C senaryosu olursa öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir, olumsuz etkilenmemeleri için ne türk tedbirler alırız hepsi hazır. Duruma göre biliyorsunuz bilim kurulunun ulusal ölçekte tavsiyeleri var, bu kurula da danışılarak zamanı geldiğinde açıklamalar yaparız.

"EBA sistemine 11 ve 12. sınıflar dahil değil, diğer tüm sınıflar buradan eğitim alabilirler, o konuyla da ilgili ne yapabiliriz bakalım.

"Koronavirüs tüm toplumun hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife.

"Bizim olağan uygulamamızda öğretmen arkadaşlar tatilde okulda bulunuyorlardı. Ben öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz. Çok acil bir durum olmadıkça şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz.

"TRT'de mevcut kanallar üzerinden değil, yeni kanallar üzerinden sabahçı ve öğleci olarak çizelgeye uyacağı ve dersleri izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Mevcut kanallarda araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil, belirli programları yapılmış bir plan dahilinde sunacağız.

"İlkokul öğrencilerimiz bahsettiğimiz televizyon kanallarından ve eğitim bilişim ağından yararlanacaklar. Bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokul ya da liseye geçtiğimizde hangi platformdan izleyeceklerine dair çizelgede içerikleriyle birlikte var. 7/24 mü, yarım gün mü ayrıntısını tanımlıyoruz.

"Ödevimizi gayet iyi çalıştık. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme.

"Ücretli öğretmen konuları bürokratik ayrıntılar, kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemler aldık, merak etmeyin.

"Pazar günü öğretmenlerimiz için ÖSYM tarafından yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı resmî olarak tedbirlerimiz pazartesi başladığı için iptal olmadı, bu sınav yapılacak.

"Şu anda memur izinlerine ilişkin bir açıklama yok."