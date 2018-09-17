Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 15 Ekim'e kadar sabredin, bir vizyon belgesi açıklayacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "15 Ekim'de açıklayacağımız bir vizyon belgesi var. Bu belge bizim yol haritamızı da ortaya koyacak" dedi.

"İki ay bir haftadır birçok kişi icraat bekliyor, 'Bir şey yapması lazım artık Ziya Hoca'nın' diyorlar. Sosyal medyada özellikle bunu fark ediyorum" diyen Bakan Selçuk, "Ben bir bilim insanıyım ve veriyi görmeden bir planlama yapmam" dedi.

"Yani sahayı görmem lazım ve bütün sistemi kabaca bir analiz etmemiz lazım arkadaşlarla. Bunu yapmadan, akşam düşündüm, sabah şunu yapayım meselesi değil bu" sözlerini sarf eden Selçuk, vatandaşlara, "Onun için 15 Ekim'e kadar biraz sabretsin insanlar. Neyi planladığımızı, ne yapmak istediğimizi çok daha net olarak ifade etme fırsatımız olacak. Ben bilerek hemen acil icraatlara geçmemeyi tercih ediyorum" diye konuştu.

Selçuk, öğretmen eğitimiyle ilgili, "Birincisi; yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okulu tarzı bir öğretmen eğitimine doğru yönelmek söz konusu. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak" ifadesini kullandı.

Müfredat

Müfredatta bir değişimin yapılıp yapılmayacağına ilişkin kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Selçuk, "Sadece müfredatla ilgili değişim olursa bu tek ayaklı olur" dedi. Selçuk, "Ekip arkadaşlarımda şuanda müfredatta bir değişiklik yapma fikrimiz yok" açıklamasında bulundu.

Dershaneler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hiç şüpheye yer götürmeyen bir şekilde derhanelerin kapatılmasına ilişkin talimat verdiğini hatırlatan Bakan Selçuk, şu anda 2 bin 540 civarında dershane bulunduğunu ifade etti. Selçuk, "Bu ihtiyacın başka araçlarla giderilmesi konusunda bir çalışmamız var. Çalışmamızda sona doğru geldik. 7 maddelik bir tedbir paketimiz var. Azami üç ay içerisinde kamuoyuyla paylaşılacak" ifadesini kullandı.

Öte yandan Selçuk, her çocuğun bir beceriye sahip olması için bir modüler sistem üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Öğretmen eğitimi

Öğretmen eğitimiyle ilgili, "Birincisi; yeni mezun olacak öğretmen adaylarının eğitiminin yeniden düzenlenmesi ve biraz eski öğretmen okulu tarzı bir öğretmen eğitimine doğru yönelmek söz konusu. İkincisi; mevcut öğretmenlerimize bir hizmet sağlamak, bir katkı sağlamak" diyen Selçuk, şöyle devam etti:

"Liseye geçişle ilgili bir kılavuz vardı. Bu kılavuza dayalı olarak sınav yapılıyor. Bu kılavuzun tek kelimesi dahi değişirse sınav iptal ediliyor. Bizim bu kılavuza dokunma imkanımız olmadı. Yerleştirmelerde 90 bin civarında öğrencimiz açıkta kaldı. Hala 3 bin küsur bir yere yerleşemeyen öğrencimiz vardı. Bu öğrencilerimiz için yeni bir genelge yayımladık. Bundan sonrasında benzer sorunlar çok büyük ölçüde yaşanmayacak. Bizim yerleştirmeyle ilgili getirmek istediğimiz sistem, bu yerleştirmeyle herkes çok rahat yerleşecek.

"Bizim derslik sayımız belli değil. 1 ayın içinde tüm dersliklerimizn QR kodlarını çıkarıyoruz. Kaç dersliğimiz olduğunu görme imkânımız olacak. Okullarımızdaki kontenjanları bulmaya çalıştığımız için zaman kaybettik. CBS ile bu rahatlayacak."

Öğretmen atamaları

Öğretmen atamalarına ilişkin de konuşan Selçuk, "Meclis'in açılmasını bekliyoruz, aralık sonunda 20 bin öğretmen daha atanacak" dedi.

"Yerleştirme biçimiyle ilgili değişiklikler gerekiyor"

"Yerleştirme biçimiyle ilgili değişiklikler gerekiyor" diyen Selçuk şunları kaydetti:

"Sınav sisteminde soru sayısını, adını değiştirmek sınav sistemini iyileştirmekle ilgili değil. Sizin okullarınız arasındaki fark yüzde 60'ların üzerinde olursa, veliler ve öğrenciler o okullara yönelirler.

"Yerleştirme biçimiyle ilgili değişiklikler gerekiyor. Bu soru sistemini de değiştirmeyi gerektiriyor. Kitabı açıp bulabileceği şeyi, hafızayı test etme yönünde bir sınav düşünmüyoruz. 8-9 ana faktörleri senkronize olarak dönüştürdüğümüzde sınava olan ilgi düşecek. Sistemin bütün bileşenlerini birlikte kotarmaya çalışacağız. 3 yıl sonunda bu konu kapanacak diye düşünüyoruz."