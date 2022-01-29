Milli Eğitim Bakanı Özer: Yarıyıl tatilinden sonra tüm okul yöneticilerimize kapsamlı bir eğitim vereceğiz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul yöneticilerine liderlik ve yöneticilik eğitimi verileceğini açıkladı. Öze, “Yarıyıl tatilinden sonra tüm okul yöneticilerimize liderlik eğitimlerinden iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve bütçenin verimli bir şekilde kullanımına kadar kapsamlı bir eğitim başlatacağız” dedi.

Hürriyet yazarı Nuran Çakmakçı’ya konuşan Bakan Özer, “Okullarımızı çok daha güçlü bir hale getirmeye çalışıyoruz, kendi ihtiyaçlarını belirleme noktasında inisiyatif almalarını istiyoruz. Örneğin, öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerinde ilk kez okulları merkeze alan bir uygulama geliştirdik. Artık okullarımız kendi öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit edecekler” diye konuştu.

“Yarıyıl tatilinden sonra tüm okul yöneticilerimize yönelik kapsamlı eğitimler başlatacağız. Liderlik eğitimlerinden iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasına ve bütçenin verimli bir şekilde kullanımına kadar okul yöneticilerimizi sürekli destekleyeceğiz. Yöneticilerimize liderlik eğitiminin yanı sıra, okul kültürünü geliştirmeye yönelik psikososyal eğitimler, şiddeti engellemeye, bağımlılıkları önlemeye ve yabancı uyruklu öğrencilerin uyumuna yönelik eğitimler vereceğiz” diyen Bakan Özer, “Okul yöneticilerimiz kendilerini mesleki olarak geliştirdikçe bu durum okullarımıza da yansıyacak ve nihayetinde eğitimin kalitesi de sürekli olarak artacak” ifadelerini kullandı.

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