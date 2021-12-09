Milli Eğitim Bakanı Özer: Eğitimde bu dönem fırsat eşitliği dönemi olacak

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü yazısında Ankara’da Altındağ’daki Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ziyareti sırasında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in açıklamalarını ve izlenimlerini aktardı.

Öğrencilerin, hem okuyup, hem meslek edinip hem de para kazandıkları için hallerinden memnun olduğunu aktaran Acet, çoğunlukla dar gelirli ailelerin çocukları dediği öğrencilerin bazılarının aylık gelirinin 3 bin 500 liraya kadar çıktığını yazdı.

Okul yöneticilerinin, bazı öğrencilerin ebeveynlerinin pandeminin ilk döneminde işsiz kaldığı için, ‘evi geçindirme’ işi onların üstüne kaldığını anlattığını aktaran Acet, Milli Eğitim Bakanı Özer’in ziyaret sırasında “Eğitimde bu dönem fırsat eşitliği dönemi olacak. Türkiye’nin her tarafında bütün okulları aynı niteliklere, aynı imkânlara sahip hale getireceğiz” dediğini yazdı.

Acet, Bakan Özer’in “Meslek liselerinin yılın 10 ayında ekonomiye katkısının 540 milyon liraya ulaştığını” açıkladığını ve “okulların kendi söküğünü kendilerinin diktiğini” ifade ettiğini aktardı.

Bakan Özer’in Mesleki Eğitim Merkezlerini yaygınlaştırmak için özel bir gayret sarf ettiğini yazan Acet, hedefin; Türkiye genelinde bütün OSB’lere Mesleki Eğitim Merkezleri kurulması olduğunu aktardı.

Acet, Bakan Özer’in “Bir sene içinde ‘Aradığım elemanı bulamıyorum’ diyen kimse kalmayacak” dediğini yazdı.

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