Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmenler için 'mazeret tayini' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır” dedi.
Bakan Özer, bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2021 Yaz Tatili Mazeret Ataması kapsamında iller arası yer değişikliği gerçekleşmeyen öğretmenlerimiz, mazeretlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerinin emrine atanacaklardır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.