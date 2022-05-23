Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğretmen atamaları hakkında açıklama

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile öğretmen atamaları konusunda yaptığı görüşmeyi aktardı.

Selvi yazısında “Milli Eğitim Bakanı Özer, bu yıl için yapılacak öğretmen atamaları konusunda yaptığı açıklamaların geçerli olduğunu söyledi. Bu yıl öğretmen atamalarının yapılacağını açıkladı. Atanacak öğretmenleri 2022-2023 öğretim yılına yetiştireceklerini ifade etti” diye yazdı.