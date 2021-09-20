Milli Eğitim Bakanı Özer: Bu süreçte eğitim sisteminin açık ve yüz yüze devam etmesi bir milli güvenlik meselesidir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nun açılış törenine katıldı. Bakan Özer, "Eğitim sisteminin, açık ve yüz yüze eğitime devam etmesinin bu süreçte bir milli güvenlik meselesi olduğu yönündeki irademizin arkasında duruyoruz” dedi.

Korona virüsü salgınından en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim sektörü olduğunu ifade eden Özer, "Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok. Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir. Öğrencilerimizin psikososyal gelişimlerini tamamladığı, ortak çalışmalar üretebildiği, sıcak yemeklerin yenildiği, kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar. Dolayısıyla yüz yüze eğitimin yerine ikame edilecek hiçbir mekanizma yoktur. Ama bu, şu demek değildir; dijital platformlardan vazgeçeceğiz. Hayır ama yüz yüze eğitime devam ederken sürekli dijital platformlardan da destek alacağız" diye konuştu.

"Öğretmenlerde bir doz aşı oranı yüzde 92"

Türkiye'de 18 milyon öğrenci, 1.2 milyon öğretmen, 100 binin üzerinde idari personel ve 150 bin servis şoförü ile rehberlik destek elemanı olduğunu söyleyen Özer, "Kabaca 20 milyon insanın varlık alanı bulduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistemi yüz yüze eğitime maksimum düzeyde devam ettirebilmek için vaka bazlı, okul bazlı bir yöntemle süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bizim 57 bin 180’i devlet okulu olmak üzere 71 bin 320 okulumuz var. 850 bin dersliğimiz var" dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerle gurur duyduklarını dile getirerek, öğretmenlerde bir doz aşı oranının yüzde 92’ye, iki doz aşı oranının ise yüzde 83, aşı olmayıp antikor üreten öğretmen oranının yüzde 5 olduğunu aktardı.