Milli Eğitim Bakanı Özer: Başkentte 70 yeni okul yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'ya 2021 yılı sonuna kadar 70 yeni okul ve 2 özel eğitim kampüsünün de yapımını içeren 1,5 milyar liralık ilave yatırım bütçesi ayrıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özer başkanlığında Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara milletvekilleri, ilçe kaymakamları, bakanlık bürokratları, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Nüfus yoğunluğu açısından Türkiye'de en çok öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanının bulunduğu iller arasında yer alan başkentteki durum, bu toplantıda ele alındı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada Ankara'da devam eden 2 milyar liralık eğitim yatırımlarına 1,5 milyar liralık ek kaynak aktarıldığını belirterek "Bu kaynaklarla başkentte 70 yeni okul, 2 özel eğitim kampüsü, 2 bilim ve sanat merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi daha yapılacak. Ayrıca merkez ve ilçelerdeki tüm okulların onarım işleri tamamlanacak" dedi.

Toplantıda kentin eğitim yatırımı bütçesi, okulların ihtiyaçları ve sunulan eğitim hizmetlerinin il sathında yaygınlaştırılmasına dair kapsamlı bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Bakan Özer, tüm yetkililerle birlikte alınan kararların hızla uygulamaya geçirileceğini belirtti.