Milli Eğitim Bakanı'ndan çevrim içi sınav açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi" denildi.
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