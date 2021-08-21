T24 LogoT24 Logo
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı'ndan çevrim içi sınav açıklaması

21 Ağustos 2021 15:36

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi" denildi.

Ayrıntılar gelecek...

Mahmut Özermilli eğitim bakanlığıçevrim içi sınav
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24