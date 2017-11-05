Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG  yerine gelecek yeni sistemi açıkladı (1)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \" Yeni sistem tamamlandı. Yeni sistemde sınava girmek isteğe bağlı. Sınav mecburiyeti kaldırıldı. Mevcut sistem TEOG bugüne kadar gelenler arasında en iyi sistemdi. Neden değişti? Bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okuluna yerleştirilecek. Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği başka bir okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak. Yeni sistemle veliler, çocuklarını ortaokula kaydettirdiği anda hangi liseye gideceğini bilecek\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelecek yeni sistemi açıkladı. Anadolu Ajansı\'na konuk olan Yılmaz yeni sisteme ilişkin şu ifadeleri kullandı: \"Yeni sistemde sınava girmek isteğe bağlı. Sınav mecburiyeti kaldırıldı. Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem TEOG bugüne kadar gelenler arasında en iyi sistemdi. Neden değişti? Bu bir ihtiyaçtan kaynaklandı. Bu sınavın okul dışı kaynaklara öğrencileri yönlendirdiği şeklinde algı vardı. Demek ki sistem okul dışı kaynaklara yönelmeyi artırmış olabilir. Bu algıyı düzeltmemiz gerekiyordu. Ortaokullarda TEOG\'a katılmak için ilave bir devamsızlık olduğu ortaya çıktı.

ÖZEL OKULLARIN PUANLARINI CÖMERT VERDİĞİ İFADE EDİLİYOR ALGISI VARDI

Özel okulların puanlarını cömert verdiği ifade ediliyor algısı vardı. Bazen de bir puanla evinin yanındaki okula gidemiyor. Bizler gelen şikayetleri dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksiklerde mutabık. Evi yakın olana imtiyaz tanınır diye bir şey yoktu. Sınav 8. sınıfta başlıyordu ama çocuklar 6. sınıftan itibaren bir yarışa giriyordu. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için stresi kaldıracak basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirelim dedik.

MAHALLİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ İLE ÖĞRENCİMİZ ADRESİNE EN YAKIN OKULUNA YERLEŞTİRİLECEK

Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okuluna yerleştirilecek.

BAŞVURUDA ÖĞRENCİNİN KARŞISINA 5 OKUL ÇIKACAK, TERCİH YAPACAK

Başvuruda öğrencinin karşısına 5 okul çıkacak, tercih yapacak. Hiçbir öğrencimizi istemediği başka bir okul türüne yerleştirmeyeceğiz. Öğrencinin ve velinin tercihi esas olacak.

YENİ SİSTEMLE VELİLER, ÇOCUKLARINI ORTAOKULA KAYDETTİRDİĞİ ANDA HANGİ LİSEYE GİDECEĞİNİ BİLECEK

Yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencimiz var. Yeni sistemle veliler, çocuklarını ortaokula kaydettirdiği anda hangi liseye gideceğini bilecek. Ortaokul ile lise arasındaki bağı kurmuş oluyoruz. Tercihe bağlı ve adrese en yakın okula yerleştirme olacağı için bu yaştaki çocukların üzerindeki sınav baskısı da kalkmış olacak. Yüzde 90\'ın üzerindeki öğrenci için geçerli. Bu yolla öğrenciler sosyal, sportif etkinlikler içinde vakit bulabilecekler.\"