Milli Eğitim Bakanı ders kitabındaki “Kadının kocasına itaati ibadettir” ifadesi için konuştu: İslam'ın bakışı...

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Orta Öğretim 11’inci sınıf ders kitabındaki “Erkekler, kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. İslam, erkeğin üstlendiği bu mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır” ifadelerini savundu. Yılmaz, ifadeleri “İslam’ın aile kurumuna ve eşlerin birbirlerine karşı üstendikleri görev ve sorumluluklarına bakışı yansıtmayı hedeflemekten ibarettir” sözleriyle yorumladı.

“Kadının kocasına itaati ibadet”

Sabahat Karakoyun’un Birgün’de yer alan haberine göre, CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu Hz. Muhammed’in hayatını anlatan 11’inci sınıf ders kitabındaki “Üç kişi yolculuğa çıktığında aralarından birini idareci tayin etmelerini isteyen İslam, aileyi de lidersiz bırakmamıştır. Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan Cenab-ı Hak, ailenin sorumluluğunu birinci derece onlara yüklemiştir. Erkekler, kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. İslam, erkeğin üstlendiği bu mesuliyetlere karşılık kadının da kocasına itaat etmesini istemiş ve bu itaati ibadet saymıştır” ifadelerini soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Bakan Yılmaz, Dudu’nun “Kadın-erkek eşitliğine inanmıyor musunuz? Evliliğin devamı için kadının erkeğe hürmet ve itaat göstermesi gerektiği anlayışı, Medeni Kanun ile çelişmiyor mu” sorularına şöyle yanıt verdi:

“Medeni Kanun’a aykırı olduğu iddia edilen ifadeler, İslam’ın aile kurumuna ve eşlerin birbirine karşı üstendikleri görev ve sorumluluklarına bakışı yansıtmayı hedeflemekten ibarettir. Ders kitabında, kadının erkeğe mutlak manada itaat etmesi gerektiğine veya erkeğin her bakımdan üstün olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır.”

Subliminal mesaj

CHP’li Dudu, Bakan Yılmaz’ın yanıtındaki “subliminal mesajın dikkat çekici olduğunu” belirterek, “Kadının erkeğe mutlak manada itaat etmesi gerektiğine veya erkeğin her bakımdan kadından üstün olduğuna dair bir bilgi yer almamaktadır cümlesi satır aralarında önemli mesajlar vermektedir. İtaat kabul edilirken, bunun mutlak itaat anlamına gelmediği savunusuyla kaçamak yanıt verilmiştir. Kadın-erkek eşitliği yerine “erkeğin üstünlüğünün de her alanda olmadığına” vurgu yapılması dikkat çekicidir” dedi.