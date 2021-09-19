Milli Eğitim Bakanı "Covid nedeniyle kapatılan okul yok" demişti; Ordu'da Fen Lisesi'nde tüm sınıflar uzaktan eğitime geçti

Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, Ordu’da bulunan Aybastı Fen Lisesi’nde tüm sınıfların Covid-19 vakaları nedeniyle uzaktan eğitime geçtiğini söyledi. Yılmaz, lisenin fiili olarak kapandığını açıkladı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle kapanan hiçbir okul olmadığını açıklarken Ordu’da Aybastı Fen Lisesi’nde vakalar nedeniyle tüm sınıfların uzaktan eğitime geçtiği belirtildi. Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Yılmaz, Aybastı Fen Lisesi’ne ait pansiyonun vakalar nedeniyle bir hafta önce kapandığını ve önceki gün de tüm sınıflarda vakalar tespit edilmesiyle uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. Yılmaz, “Tüm sınıfların 14 gün uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle okul, fiili olarak kapatıldı” dedi.

"Bölgedeki güçlendirme çalışmaları nedeniyle Fen Lisesi'nde 4 okul eğitim yapıyordu"

Yetersiz önlemlere işaret eden Yılmaz, bölgedeki bazı okullarda güçlendirme çalışmaları nedeniyle Aybastı Fen Lisesi’nde 4 okulun eğitim yapmakta olduğunu söyledi. Yılmaz, “Lise tamamen uzaktan eğitime geçti ancak 3 okul daha orada eğitime devam ediyor” dedi.

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Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında, 71 bin 320 okuldan hiçbirinin vaka nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar olduğunu söylemişti. Özer, “Kapatılan sınıf sayısı gayet doğal çünkü toplumdaki vaka sayısı artıyor” dedi.