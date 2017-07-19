Milli Eğitim Bakanı: Cihat dört başı mamur

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dün yeni müfredatı açıkladı. Açıklanan müfredatta Gezi Parkı eylemleri, 17-25 Aralık, 15 Temmuz darbe girişimi ve cihat konuları yer alıyor. Bakan Yılmaz, müfredata giren 'cihat' konusu hakkında, "Dört başı mamur şekilde cihat kavramının evlatlarımıza verilmesi ülkenin en büyük kazanımı" dedi.

Yeni müfredat bu yıl 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda; 2018-2019 eğitim öğretim yılında ise tüm eğitim kademelerinde uygulanacak. Din dersi programı pazartesi günü askıya çıkacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 13 Ocakta askıya çıkardığı ve askıda kaldığı yaklaşık 1 aylık sürede 8 bine yakın görüşün geldiği öğretim programlarının nihai şekli açıklandı. Evrim teorisinin çıkarıldığı, 12 yıllık el yazısının öğretmenin tercihine bırakıldığı, Atatürk kazanımlarının daraltılmasının tartışma yarattığı müfredata 15 Temmuz darbe girişimi ve cihat başlığı dikkat çekti. Birçok derste 15 Temmuz vurgusu yapıldı.

Destan ve Efsane başlığı altında '15 Temmuz'

15 Temmuz, lisede Türk dili ve edebiyatı dersinde “destan ve efsane” başlığı altında öğrencilere sunulacak. MEB, Nihal Atsız’ın “Bozkurtların Ölümü”, Cengiz Aytmatov’un “Gün Olur Asra Bedel” gibi eserlerin destan türünden etkilenerek yazıldığı bilgisinden hareketle “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri” konusunda öğrencilere tercih ettiği türde bir yazı yazdıracak.

Gezi: İç ve dış güçler

Çağdaş Türk ve dünya tarihi dersinde, 1990 sonrası Türkiye’de meydana gelen olayların değerlendirildiği ünite kapsamında “2013 Gezi Parkı olaylarının arkasında yer alan iç ve dış güçlerin amaç ve hedefleri ile bu olayların Türkiye’ye etkileri”, “FETÖ/PDY’nin yapısı, amaç ve hedefleri ile 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 darbe girişimlerindeki rolleri” ele alınacak. ABD ve Rusya’nın terör örgütlerinin ortaya çıkışındaki rolleri ve kendi ülkeleri dışında meydana gelen terör eylemleri kapsamında PKK, PYD ve DEAŞ’ın bölgedeki faaliyetleri işlenecek.



Atatürkçülük ünitesi



8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden “Atatürkçülük” ünitesi, “Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar” ünitesiyle birleştirildi. Lisede aynı derste ise yine 15 Temmuz anlatılacak. “21. Yüzyılın eşiğinde Türkiye ve Dünya” ünitesi kapsamında 28 Şubat, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz darbe kalkışması ve bunların etkilerine değinilecek. Ayrıca PKK, IŞİD, FETÖ’nün ortaya çıkış nedenleri ile terörü önlemeye yönelik tedbirler kapsamında da 15 Temmuz darbe girişimi örnek gösterilerek anlatılacak.

176 Müfredat

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, dün bakanlıkta düzenlenen toplantıda müfredata ilişkin özetle şunları söyledi:

“Yenilenen müfredatlarda değerler ve değer eğitimi ana odağı oluşturuyor. Öğrencilere aktarılması hedeflenen adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi kök değerler de müfredata eklendi. İlkokul ve ortaokul düzeyinde 17, lise düzeyinde 24, imam hatip ortaokulu ve imam hatip lisesi düzeyinde 10 toplam 51 ayrı, sınıflar esas alındığında 176 müfredat yenilenmiştir. Müfredat ilk olarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak. 2017-2018 eğitim yılı sonunda ve 2018-2019 eğitim yılı başında yeni programa geçişte eksiklikleri telafi edecek oryantasyon eğitimleri yapılacak.”

"Cihat vatanı sevmektir"

Bakan İsmet Yılmaz, açıklama sonrası soruları yanıtladı:



“Cihat bizim dinimizde bir unsur. Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevi; her kavramı hakkıyla, olduğu gibi doğru olarak öğretmektir. Cihatın gerçek anlamı, ülkemizi, vatanımızı sevmektir, milli birlik ve beraberliğe hizmet etmek için ne gerekiyorsa o konuda varlık göstermektir. Cihadın ne olduğunun ve ne olmadığının öğretilmesinin bizim bakanlığımızın asli görevleri arasında olduğu için de var. Kuranı Kerim’de ayet var. Dolayısıyla yok deseniz de yok olmuyor. Dört başı mamur şekilde cihat kavramının evlatlarımıza verilmesi ülkenin en büyük kazanımı. Cihatın bir şeyi de 15 Temmuz, 15 Temmuz’daki milletin kendi hakkına, hukukuna sahip çıkmasıdır. Cihat, hakkına hukukuna sahip çıkmaktır, kalp kazanmaktır.”

"Atatürk çıkarılmadı"

“Evrim kuramının açık, sade ve rahat bir şekilde anlaşılması için öğrencilerin bir felsefi alt yapıya sahip olması gerekir. 10’uncu sınıf felsefe dersi akıl yürütme becerileri kazandırma amacına matuftur. Bu beceriler kazandırıldıktan sonra 11’inci sınıf felsefe dersinde ontoloji konusu tarihi gelişim içinde verilecektir.

Milli Mücadele’nin önderi ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerine, tam bağımsız mili mücadelenin milletimize açtığı ufkun gereklerine öğretim programlarımızda açıkça yer verdik. Atatürk ile ilgili öğrenilmesi gerekirken çıkarılan hiçbir konu yoktur.”

Turizm okulunda kokteyl dersi kalktı



Eğitim-Bir-Sen: Eğitim-Bir-Sen olarak, 19. Millî Eğitim Şûrası’nda öneri olarak sunduğumuz ve Şûra kararları arasında yer alan “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Öğretim Programları ve Ders Çizelgelerinden Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama Dersi’nin çıkarılması” talebimiz konusunda Bakanlık somut adım atarak dersi ders çizelgesinden kaldırdı. Bakanlık, geç de olsa, bir hatadan dönmüştür.



Eğitim-İş: Bu müfredat, usulen doğru hazırlanmamıştır. Yangından mal kaçırırcasına yeni müfredatı getiren bakanlık, bu müfredatı hem kısa bir zamanda ve şeffaf olmayan bir süreçte hazırlamış, hem de pilot uygulamaya gitmemiştir. Bakan Yılmaz’ın “15 Temmuz, yeni müfredatımızda yer alıyor” açıklaması ile Türkçe dersinden “Atatürkçülük” kavramının çıkarılması bile, müfredatın siyasi niyetini ortaya sermektedir. Bakanın müfredat değişikliğine gerekçe olarak sunduğu “sadeleştirme” tezi de artık bayatlamıştır. Müfredatın, içeriğinin sadece yandaş sendikalarca değil, yandaş yayınevleri tarafından bile biliniyor olması da trajikomiktir. Bir sürpriz gibi açıklanan müfredat, hali hazırda yandaş yayınevleri tarafından incelenmiş, bu alanda kitaplar basılmaya bile başlanmıştır.