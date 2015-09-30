Milli Eğitim Bakanı, ceket cebini taşıdığı çakıyla açtı!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı katıldığı toplantı ardından kendisine plaket verenlerin ceket ceplerine birer dolma kalem koydu. Avcı, Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Yanar’ın dikişle kapalı olan cebini çakı bıçağıyla açarak kalemi bıraktı.

Bakan Nabi Avcı, Eskişehir’deki TUSAŞ Sanayi (TEI) ve Türkiye Lokomotif Motor Sanayi A.Ş.’de (TÜLOMSAŞ) meslek lisesi öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ’Kalifiye İnsan Kaynağı İhtiyacının Karşılanması Projesi’nin açılış törenlerine katıldı. İlk olarak TEI’deki törene katılan bakan Nabi Avcı yaptığı konuşmada son 12 yılda bütçeden en büyük payı Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Avcı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı içinde de en büyük payı da mesleki ve teknik eğitim alıyor. 2002 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi 7.5 milyar liraydı, mesleki ve teknik eğitimin bu bütçe içindeki payı da 750 milyon liraydı. Bu yıl ki bütçemiz YÖK ve üniversiteleri katmadan söylüyorum 62 milyar lira. Bunun içinde mesleki ve teknik eğitimin payı da 8 milyar 230 milyon liradır. Yani bu yıl ki mesleki ve teknik eğitim bütçemiz 2002 yılındaki Milli Eğitim Bakanlığı toplam bütçesinden daha fazladır. Bu mesleki ve teknik eğitime verdiğimiz önemin rakamsal olarak da en somut ifadesidir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak fiziki altyapımızı, mesleki ve teknik altyapımızı güçlendirmek için büyük gayretler gösteriyoruz ama yetmiyor. İlgili sektörlerle işbirliği halinde bu imkanların bir sinerji halinde artması için çalışıyoruz."

Bakan Avcı ’Üstün yetenekli’ yerine ’Özel yetenekli’ tabirini kullandıklarını da söyleyerek, "Her çocuğun bir yeteneği vardır ama farklı alanlardadır. Dolayısıyla bunun yerine ’özel yetenekli’ diyoruz. ikinci olarak da ’Ara eleman’ tabiridir. Sanki arada kalmış elemanı çağrıştırıyor. Hepimiz biliyoruz ki bütün sektörlerde ’Ara eleman’ dediğimiz kişiler aslında ana elemandır. Dolayısıyla ’Ara eleman’ yerine ’Ana eleman’ tabirini kullanmayı tercih ediyoruz" dedi.

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit da konuşmasında bu yıl itibarıyla toplam satış hedeflerinin 303 milyon dolar civarında olduğunu söyledi. Akşit, "Satışımızın çok ciddi kısmı ise ihracat. Cironun yüzde 10’undan fazlasını yatırıma ayırıyoruz. Bu, ileriye doğru şirketimizin büyümesi için yatırımlarımıza devam ettiğimizin göstergesidir. Şu an için dünya semalarında uçan her iki uçaktan biri, Eskişehir’de üretilen parçaları taşıyor" diye konuştu. Konuşmaların ardından Akşit, Milli Eğitim Bakanı Avcı’ya plaket takdim etti. Bakan Avcı da Akşit’e kalem hediye etti.

'Milli Eğitim daima hazır'

Bakan Avcı, TEI’den sonra TÜLOMSAŞ Düğün Salonu’nda düzenlenen törene katıldı. Avcı törende kendisine plaket veren TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı’ya ve Raylı Sistemler Kümelenmesi Derneği Başkan Yardımcısı Ramazan Yanar’a birer dolma kalem verdi. Hayri Avcı’nın ceketinin üst yaka cebine dolma kalemi koyan bakan Nabi Avcı, Ramazan Yanar’ın cebine de kalemi koymak istedi. Avcı, cebin dikişle kapalı olduğunu görünce kendi cebinden çıkardığı çakı bıçağıyla Yanar’ın kapalı olan cebini açtı ve içerisine kalemi koydu. Avcı, bir gazetecinin, "Çakınız da cebinizde hazır" demesi üzerine "Milli Eğitim daima hazır" yanıtını verdi.