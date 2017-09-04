Milli Eğitim Bakanı: Bu yıl öğretmen ataması yapılmayacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, öğretmen ataması konusunda çalışma yapacaklarını belirterek, “Bütçe Meclis’e sunulsun. Meclis’ten çıkacak rakamdan sonra 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.
Yılmaz, memleketi Sivas’ta bayram ziyaretleri kapsamında Gürün İlçesi’ne gitti.
Gürün Ulu Camisi bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programına katılan Yılmaz, bayramlarda aile ziyaretlerinin önemini anlattı.
Bayramlaşma sonrası basın mensuplarının önümüzdeki dönemde öğretmen ataması yapılmasına yönelik sorusunu cevaplayan Bakan Yılmaz, “Önümüzdeki yıl, yani yeni yılda, 2018 yılında öğretmen ataması yapacağız. Bütçe meclise sunulsun. Meclisten çıkacak rakamdan sonra 2018 yılında öğretmen atamasını gerçekleştireceğiz” dedi.