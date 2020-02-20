Millî Eğitim Bakanı: Bu yıl 20 bin ek öğretmen ataması yapılacak

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından eğitim öğretime pazartesi günü başlanacak. Bakan Selçuk pazar günü Elazığ'da olacağını söyledi.

LGS sınavı bir önceki yıldan yüzde 50 daha fazla öğrencinin girmesine ilişkin, Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini bildirdi. Bakan Selçuk, " Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar." dedi.

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Ciddi bakışları, üzerindeki yeleği ve ‘Felsefe konuşalım’ diye başladığı konuşmasıyla sosyal medyada gündem olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar, "Biz bir çocuğun durumunun bu kadar sosyal medyada yer almasını, çocuğun üzerinden bu kadar tartışma yapılmasını onaylamıyoruz" yorumunu yaptı.