Milli Eğitim Bakanı: Bu 50 yıllık bir mesele; acele edersek eski hataları yaparız, bize biraz zaman verin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sistemini gazetecilere açıkladı. Türkiye’de eğitim sisteminin hatalarla dolu olduğunu itiraf eden Bakan Selçuk, “50 yıllık bir mesele. Teknikten öte kültür meselesi. İyi bir ekibimiz var. Aydınlık bir gelecek için çalışacağım” diyerek biraz zaman istedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün Ankara'da medya temsilcileriyle buluştuğu toplantıda yeni eğitim-öğretim sistemiyle ilgili ilk kez konuştu. Bakan Selçuk, “Bize biraz izin verin, çalışalım. Hemen bir şey beklerseniz, acele edersek eski hataları yaparız. Bu 50 yıllık bir mesele. Bu teknik mesele olmaktan öte kültür meselesi. Biz bu kültür üzerinden, bu toprağın kokusu üzerinden bir şey yapmak istiyoruz. Bu nedenle o zamana ihtiyacımız var. Bunu yapmazsak, sel bizi sürükleyecek. Nehrimizin yatağını açalım” dedi.

3 yıllık program açıklanacak

SSözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre hiçbir öğrenci ve velinin sürprizle karşılaşmayacağını belirten Selçuk, “Bir masadaki tuzluğun yerini değiştirerek sistemi değiştirdiğimizi söylemeyeceğiz. Masanın tümünü değiştireceğiz. Eğitim uzun sürede inşa edilir, kısa sürede bozulur. Biraz sabır gerektiriyor. En geç 2 ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki ‘Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Oyunun ortasında asla kurallar değişmeyecek” diye konuştu.

"Bilim, sanat, matematik..."

Çocuklara daha aydınlık bir gelecek bırakmak istediğini belirten Bakan Selçuk şu açıklamayı yaptı:

“Bu görevi bana verdiği için Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Bu büyük bir sorumluluk. Ben daha çok ilke ve olguları konuşacağım. İlkesel olarak bilimi, aklı, sanatı, matematiği konuşacağım. Konuşacağımız dilin evrensel olması çok önemli. İnsan temelli bir eğitim anlayışı kuracağız. Temel kavramımız adalet olacak. Ben bakan olmaya değil, gören olmaya çalışacağım. Bunu yaparken adaleti şiar edinmek vurgulamak istediğim şey. Bizim önceliklerimiz olacak. Dezavantajlı çocuklar, öğretmenler önceliklerimiz olacak. Veriye dayalı bir politika üreteceğiz.”

"Gemi yürürken tadilat yapacağız"

– Ekibimiz hazır. Uzun yıllardır çalışıyoruz. Bizim en iyi 11'imiz hazır. En iyi 100'ümüz, en iyi 1000'imiz hazır. Yılların birikimi var. Bir beceri ekosistemi nasıl oluşturulur bunu çok iyi biliyoruz. Diploma temelli değil vasıf temelli ilerleyeceğiz. 360 derece bir bakanlık göreceksiniz.

– Sistem teorisi açısından baktığımızda herhangi bir sınavın değiştirilmesi sistem değişikliği değildir. Uygulama değişmiştir. Bizim açık denizde giden büyük bir gemimiz var. Gemiyi kenara çekme şansımız yok. Gemi yürürken tadilat yapacağız. Yenilenerek dönüşmekten bahsediyoruz.

– Önümüzdeki sene liseye başlayacak olan öğrencilere mevcut sınav sistemiyle ilgili bir taahhütte bulunulmuş, denilmiş ki ‘LGS'nin böyle bir yapısı var, bu sene de bir örneğini gördünüz.' Bizim bu çocuklara ‘Bu sene tekrar değişiyor' demek gibi bir söylemimiz olmayacak.

– Liselere geçiş sisteminde önümüzdeki yıl sınavın (LGS) çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız. Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek. Birkaç sene içerisinde de bu sınavın ağırlığının hafiflediği bir dönemi göreceğiz.

– Çocuklarımızın anlam temelli bir matematik öğreniminin önündeki engel zaten eğitim sisteminin kendisi. Yani sınav temelli bir sistem. Biz zaman içerisinde sınav temelli bir sistemin ateşini düşürüp ve gerçekten insanların bulundukları bölgelerde tabii bir akışla eğitim almasına fırsat veren bir yapıyı götürebilirsek o zaman sınavın baskısı azalacak.

– Öğretmen performansı ile ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum, bakanlık olarak uygulamayacağız. Önce kendi performansımdan başlamayı tercih ederim.

– Atanamayan öğretmen meselesi bizim için bir istatistik meselesi değil, bu bir insan meselesi. Yapabileceğimiz şeylerin sınırları var fakat bu konuda çok net bir raporu ortaya koyacağız.

– Sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getireceğiz.