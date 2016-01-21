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Dünya

Milli Eğitim Bakanı Avcı: Rus askeri, Türkiye sınırındaki Kamışlı'da

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı, Esad rejimi ve PYD kontrolünde

21 Ocak 2016 19:09

30 Eylül’den beri muhalif gruplara karşı hava saldırısı düzenleyen Rusya’nın, Suriye'deki Beşar Esad rejimi ve PYD kontrolünde bulunan Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı kentine 100 asker ve teknik uzman gönderdiğine dair haberler Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından doğrulandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

"Suriye'de rejim güçlerinin kontrolünde olan yerleşim yerlerinde, bölgelerde rejim güçleriyle Rusların birlikte hareket ettikleri doğru. Kamışlı'da da rejim güçleriyle birlikte belli bir Rus askeri varlığının söz konusu olduğu doğru. Kamışlı'da rejim güçleri, Rus askerleri ve PYD birlikte hareket ediyorlar" 

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