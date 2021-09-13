Milli Eğitim Bakanı ile görüşmek isteyen atama bekleyen öğretmenlere izin çıkmadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in TRT’nin canlı yayınına konuk olacağını öğrenen atama bekleyen öğretmenler bakanla görüşebilmek için Ankara'daki TRT Genel Müdürlüğü önüne geldi. Kampüse girmelerine ve Bakan Özer'e seslerini duyurmalarına izin verilmeyen öğretmen adayları, "Biz 11 aydır atanabilmek için Milli Eğitim Bakanı’nın peşinden koşuyoruz. Bu Sayın Ziya Selçuk döneminde de bu şekildeydi. Ülkenin Milli Eğitim Bakanı’na bunu anlatamayacaksak bu derdimizi kime anlatacağız?" sözleri ile sitem etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in bugün TRT Haber’de bir programa konuk olacağını öğrenen ataması yapılmayan öğretmenler, Ankara’da TRT Genel Müdürlüğü’nün kampüsüne gelerek Bakan Özer’e sorunlarını anlatmak istedi, ancak güvenlik güçleri öğretmenlerin kampüse girmesine izin vermedi. Kampüs önünde bekleyen öğretmenler polisin uyarısı üzerine kısa süre içinde dağıldı.

"Bu derdimizi kime anlatacağız?"

Burada bekleyen öğretmenler ve aileleri şu açıklamaları yaptılar:

Açıklamalar yapılırken, ataması yapılmayan öğretmenlerden Mahur Elnazik, “97’nciyim atanamıyorum. Niye atamıyorsunuz bizi? Niye ben buralarda ağlıyorum. Yeter aylardır ağlamaktan bıktım.”

Öğretmen Hakan Güngör ise "Biz 11 aydır atanabilmek için Milli Eğitim Bakanı’nın peşinden koşuyoruz. Bu Sayın Ziya Selçuk döneminde de bu şekildeydi. Mahmut Özer göreve geldi. Kendisinden defalarca görüşme talep ettik kabul etmedi. Milli Eğitim Bakanlığı önüne gidiyoruz dağıtıyorlar. Buraya geliyoruz biçare… Ben ta Muş’tan geldim, Hakkari’den, Ağrı’dan gelen arkadaşlarımız var. Biz bu ülkenin öğretmenleriyiz. Ülkenin Milli Eğitim Bakanı’na bunu anlatamayacaksak bu derdimizi kime anlatacağız? Bu yüzden sizden de rica ediyoruz komiserim, ayak üstü bir dakika da olsa görüşmek istiyoruz.” dedi.

"Atamalar bir gecede 2021’e verildi"

Öğretmen Serap Tekin: “2020 puanı ile sadece 20 bin alım yapıldı. Bu takvim 6 aya uzatıldı. 2021 KPSS’den sonra atama gerçekleştirildi. Zar zor bir 15 bin ek atama geldi. Bu da bir gecede 2021’e verildi. Karma alım başlığı altında 2021’e ilk atama veriliyor. 2020 yine mağdur oluyor. Biz bu şekilde bir kişi bile atanamayacağız. Emeğimizin karşılığını alamayacağız ama sesimizi duyuramıyoruz.”

"Hakkımız olan ek atamayı almak istiyoruz"

Öğretmen Zeynep Bölükbaşı’nın babası Mustafa Bölükbaşı: Bakan Özer’e okumak için hazırladığı şiiri okuyarak, "Sayın Bakanımızdan bu yavrularımızın sesini duymalarını özellikle istirham ediyoruz, bu haksızlığa son verileceğine de inanıyorum. İnşallah çocuklarımız hakkı olanı alacak” diye konuştu.

Öğretmen Ceren Horoz: “Biz burada aylardır mücadele veriyoruz. Bu Ankara’ya kaçıncı gelişimiz gerçekten bilmiyoruz. Sesimizi de herkese duyurduğumuza inanıyoruz. Biz elimizden geleni yaptık, duyulmak istenmiyor mu bilmiyoruz. 2020’nin ek atama hakkını almadan da öğretmenler olarak bu davamızdan vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Sayın yetkililer, biz defalarca seslendik, son kez vicdanınıza seslenmek istiyoruz. Biz bu hakkımız olan ek atamayı almak istiyoruz. Bizi de mağdur etmeyin, 2021’i de mağdur etmeyin.” (ANKA)