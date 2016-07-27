Milli Eğitim Bakanı açıkladı; okullar ne zaman açılacak?

Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılış tarihi 19 Eylül olarak açıklanmıştı. Ancak internette dolaşan bazı haberlerde okulların açılışının 3 Ekim'e ertelendiği iddia edildi. Milli Eğitim Bakanlığı ise yaptığı açıklama ile yeni eğitim öğretim yılının 19 Eylül’de açılacağını, internette dolaşan haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim öğretim yılı açılışı ile ilgili açıklaması şöyle:

“Bugün bazı basın yayın organlarında, 2016-2017 eğitim öğretim yılının 3 Ekim 2016 tarihinde başlayacağına yönelik spekülatif haberlere yer verildiği görülmüştür. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca daha önce eğitim öğretim yılı çalışma takviminde açıklandığı gibi eğitim öğretim yılı 19 Eylül 2016 tarihinde başlayacaktır. Bakanlığımızla ilgili her türlü resmi açıklama, duyuru ve haberMüşavirliğimizce yapılmaktadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederiz.”