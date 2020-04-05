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Millî Eğitim Bakanı: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırlıyoruz

05 Nisan 2020 12:39

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.

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