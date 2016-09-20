Milli Eğitim Bakanı: 15 Temmuz ders kitaplarında ve müfredatta yer alacak

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "2016-2017 eğitim öğretin yılı, tüm eğitim kurumlarımızda 15 Temmuz Şehitler Haftası teması ile başlıyor. Bu hafta kapsamında 15 Temmuz'da yaşanan ihaneti ve milletimizin şanlı direnişini gelecek kuşakların hafızalarına yerleştirmek ve bir daha böyle olayların tekerrür etmesini önlemek için bakanlık olarak bazı önlemler aldık" dedi. Yılmaz, gelecek yıldan itibaren bütün ders kitaplarında ve müfredatta 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasının yer alacağını belirtti.

Bakan Yılmaz, Halitpaşa Mahallesi Sılbıslı Salih Caddesi'ndeki Salih Erkan İlkokulu’nda, 2016-2017 eğitim öğretimin yılının açılışı sebebiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2016-2017 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 akşam saatleri itibariyle milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkımızın sarsılmaz birliğini hedef alan alçak bir darbe girişimine maruz kaldığını belirten Yılmaz, 'Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de örgütlenmiş bir ihanet cuntasının bir darbe girişiminde bulunduğunu' söyledi.

Darbe girişiminde millete ait tanklar, helikopter, uçak ve silahların 'ihanet şebekeleri' tarafından gasp edildiğini ifade eden Yılmaz, "Namlular halka doğrultuldu. Halkımız bu işgal gücüne karşı bedenlerini siper etti, hakkına ve hukukuna, evlatlarının geleceğine, seçtikleri aracılığıyla yönetim hakkına ve vatanına sahip çıktı. Kendisine güç veren nedenlerin hak karşısında yek ile yeksan olduklarını gördük. Milletimiz memleket kadar büyük yüreği ve yumruğu ile elinde hiçbir silah olmadan şehadet inancı ve vatan sevgisi ile ihanet çetesini teslim aldı. Bir destan yazıldı tüm Türkiye'de ve bu destan yer yüzünde tek. Kahraman bir milletin kanıyla canıyla tanka, topa, tüfeğe, uçağa, helikoptere karşı yazdığı bir destan, milli iradeye sahip çıkma destanı. Bu destan hesap gününde bu milletin yüz akı olacaktır" diye konuştu.

Yılmaz, gelecek yıldan itibaren bütün ders kitaplarında ve müfredatta 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve sonrasının yer alacağını belirtti.