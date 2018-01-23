Milli Eğitim Bakanı "1. sınıflara kadar indireceğiz" demişti; Bilişim dersi müfredattan kaldırıldı

Yapılan güncelleme ile, ilköğretim programında yer alan Bilişim dersi müfredattan çıkarıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bilişim dersinin çok önemli olduğunu savunarak, “1. sınıflara kadar indireceğiz” demişti.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre Bilişim dersinin öğretmenleri bu karara sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan tepki gösterdi. Öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’dan müfredata ilişkin açıklama istedi.

Bakan:1. sınıfa kadar indirilmeli

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada bilişim dersinin ilkokul 1’inci sınıfa kadar indirilmesi gerektiğini savunarak, şu açıklamayı yapmıştı:

“Önümüzdeki yıldan itibaren birinci sınıftan 12’nci sınıfa kadar kodlama eğitimini vereceğiz. Kodlama eğitimi şu bakımdan daha önemlidir; geleceğin dili, teknolojinin dili kodlama eğitiminden geçiyor. İnşallah biz de evlatlarımıza daha iyi bir eğitim vermek istiyoruz. Öğrencilerimize tablet bilgisayarlar dağıtıyoruz. Lise ve ortaokuldan başlamak üzere sınıflarımızı akıllı tahtalarla donatıyoruz. Mevzuat eksikliğimiz vardı, o eksikliği giderdik. Yönetmeliği de geçen hafta çıkardık. Dolayısıyla bu evlatlarımızın bilgi teknolojilerini kullanmasını bilgi otoyolunabağlanmasını önümüzdeki dönemde daha da süratlendireceğiz.”

En önemli değişiklik din dersinde

Müfredattaki en önemli güncellemeler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yapıldı. Müfredata girmesinin ardından oldukça tartışılan ‘Cihat’ kavramının programdaki ağırlığı azaltıldı. Kavram ‘temel kavramlar’ arasından çıkarılıp ‘bazı kavramlar’ arasına eklendi.

Bunun dışında 11’inci sınıfta inançla ilgili meseleler ünitesinde teizm, ateizm, deizm, materyalizm, pozitivizm, sekülarizm, agnostisizm ve nihilizm anlatılarak bunlar ‘kötülük problemi’ne indirgendi. 'Alevilik' içeriği genişletilerek güncellendi. Ancak yine de cemevleri ibadethaneler arasında gösterilmedi.