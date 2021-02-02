Millî Eğitim Bakanı, yüz yüze eğitim sürecine geçiş kararlarını açıkladı: 1 Mart'ta hangi sınıflar okula dönecek, öğretmenler ne zaman aşılanacak?

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim sürecine ilişkin kararları açıkladı. 15 Şubat'ta anaokullarında tam zamanlı açılacak, 1 Mart'ta ilkokul, 8. ve 12. sınıf öğrencileri yüz yüze eğitim için okula dönecek. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime başlayacaka öğretmenlerin de şubat ayında Koronavirüs aşısı olmasının planlandığını duyurdu.

Bakan Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, ""Köy okullarımızı tüm kademelerde 15 Şubat'ta yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. 1 Mart Pazartesi ilkokullarımız tüm sınıf düzeyleriyle açılacak. Öğrencilerimiz eğitimlere seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün devam edecek. Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir." dedi.

Selçuk, "Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak. Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır" diye konuştu.

Selçuk, "Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için kapsamlı bir programa başlayacağız." ifadesini kullandı.