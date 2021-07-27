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Spor

Milli cimnastikçiler, Tokyo 2020'de madalya için ter dökecek

Ahmet Önder ve Adem Asil'in performans sergileyeceği bireysel genel tasnifte final müsabakaları yarın yapılacak

27 Temmuz 2021 07:05

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 5. gününde yarın milli cimnastikçiler Ahmet Önder ve Adem Asil madalya mücadelesi verecek.

Ariake Cimnastik Merkezi'nde gerçekleştirilecek bireysel genel tasnif final müsabakaları, TSİ 13.15'te başlayacak. 24 Temmuz'daki elemeleri geçerek adını finale yazdıran Ahmet Önder ile Adem Asil madalya için performans sergileyecek.

Milli sporcular, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste toplayacakları puanlarla madalyaya ulaşmaya çalışacak.

Ahmet, ayrıca 2 Ağustos'ta atlama masasında final yarışacak. Adem Asil ise aynı gün atlama masasının yanı sıra halka aletinde madalya kovalayacak.

 

2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarıcimnastikçilerAhmet ÖnderAdem Asil
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