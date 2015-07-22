Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, Yunanistan'ın DEPA şirketinin, Türkiye'nin Botaş firmasına 100 milton dolar ödemeye mahkum edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Yunanistan'daki mevcut ekonomik kriz durumunun hatırlatıldığı açıklamada, "Biz vatandaşlar da, 1999 depreminde Yunan halkının nasıl kendiliğinden yardımımıza koştuğunu hatırlayarak, utanıp önümüze bakıyoruz..." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında uluslararası tahkimde 4 yıldır devam eden dava, 16 Temmuz'da karara bağlanmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, karar sonrasında yaptığı açıklamada, "Bizim adımıza sevineceğimiz, Yunanistan adına üzüleceğimiz haber vermek istiyorum. Dört yıl önce açtığımız bir tahkim davası vardı. BOTAŞ ve Yunanistan'ın milli şirketi DEPA arasındaydı. Paris'te bu dün sonuçlandı ve Türkiye'nin lehine karar açıklandı. Tabii biz Yunanistan'ın bu zor durumunda kendilerine yardımcı olmak isterdik ama takdir edersiniz ki vatandaşımızın, bizim ülkemizin çıkarlarının ön planda olduğunu ve bizim görevlerimizin de bu çıkarları koruma adına yürütüldüğünü söylemem lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Taner Yıldız'ın karar sonrasında yaptığı açıklamayı eleştiren Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi, "Milli çıkar dedikleri şey insanlık onurunu iptal mi ettirir?" başlıklı açıklamada, şu ifadelere verdi:

"Komşumuz Yunanistan’ın durumu malum. Ekonomi dibe vurmuş, toplam dış borç 320 milyar avroyu aşmış, yangınlar patlamış, sokaklar karışık, hükümet karışık, Batı ezmeye çalışıyor…

Yakalamışken, biz de ezmeye çalışıyoruz, kendi çapımızda.

'Türkiye 4 yıl önce Yunanistan’a açtığı tahkim [hakemlik] davasını kazandı. Böylece 4 yıl önce Botaş ile Yunanistan’ın DEPA şirketi arasındaki 100 milyon dolarlık anlaşmazlık karara bağlanmış oldu. Yunanistan’ın zor durumda olduğunu biliyoruz. Onlara yardımcı olmak isterdik ama, bizim için ülkemizin çıkarları daha ön planda.'

Bunları söyleyen, ek binalar hariç cumhurbaşkanının KaçAksaray’ı için vatandaşın cebinden 1 milyar 370 milyon harcayan bir hükümetin enerji bakanı Taner Yıldız.

'Milli çıkar'ın fırsatçılık demek olduğunu ilan ediyor.

Biz vatandaşlar da, 1999 depreminde Yunan halkının nasıl kendiliğinden yardımımıza koştuğunu hatırlayarak, utanıp önümüze bakıyoruz...