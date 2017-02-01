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Yaşam

Milli boksörlere 20'şer yıl hapis istemi

Öner kardeşler hakkında da silahlı tehdit suçundan 20’şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı

01 Şubat 2017 01:03

Adana’da Avrupa Şampiyonu milli boksör kardeşler Buğra (26) ve Alptuğ Öner (27) ile ağabeyleri Bahadırhan Öner’i (30), tabancayla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Abdullah Yüksel (27) ve Metin Sungur (27) ile tutuksuz şüpheliler Serkan Bölük (29) ve Hamit Çetin (23) hakkında 9’ar yıl hapis cezası istendi. Öner kardeşler hakkında da silahlı tehdit suçundan 20’şer yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, milli boksör Alptuğ Öner ile Abdullah Yüksel sosyal medya üzerinde tartıştı. Daha sonra Öner ile Yüksel, birbirlerini telefonla arayıp buluşmak üzere sözleşti. Boksörler Buğra ve Alptuğ Öner yanlarına ağabeyleri Bahadırhan’ı da alarak 1 Aralık’ta merkez Çukurova İlçesi’ne bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki buluşma yerine gitti. Abdullah Yüksel de yanına arkadaşları Metin Sungur, Hamit Çetin ve Serkan Bölük’ü alıp buluşmaya geldi.

İddiaya göre Bahadırhan Öner üzerinde taşıdığı ’pala’ denilen büyük bıçağı çıkarıp küfür etti. Bunun üzerine Abdullah Yüksel de ruhsatsız tabancasıyla Öner kardeşlere ateş etti. Ayak ve bacaklarına kurşun isabet eden Bahadırhan ve Alptuğ Öner yaralanırken; Abdullah Yüksel, Metin Sungur, Serkan Bölük ve Hamit Çetin gözaltına alındı. Yüksel ile Sungur tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

 

Her iki tarafa da dava açıldı

 

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. Savcı, Abdullah Yüksel, Metin Sungur, Serkan Bölük ve Hamit Çetin hakkında 2 kişiyi silahla yaralama suçundan 9’ar yıla kadar, Buğra, Alptuğ ve Bahadırhan Öner hakkında ise 4 kişiyi tehdit suçundan 20’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açtı. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

 

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