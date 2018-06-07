Milli boksörler Akdeniz Oyunları'nda altın madalyada iddialı

Nedim KOVAN / ORDU,(DHA) - İSPANYA\'da yapılacak olan 18\'inci Akdeniz Oyunları\'na katılmak için Ordu\'da kamp hazırlıklarını sürdüren milli boksörler, altın madalya kazanabilmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

İspanya\'nın Tarragona kentinde 22 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 18\'inci Akdeniz Oyunları\'na katılacak Erkek Milli Boks takımı, Ordu\'da Durugöl Sporcu Eğitim Merkezi\'nde hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım antrenörleri Zamora Nunez Reimond, Mustafa Kalkan, Dursun Ali Yılmaz, Ramazan Palyani yönetiminde hazırlanan boksörler, günde çift idman yaparak iddialı çalışıyor.

Boks Milli Takımı Başantrenörü Kübalı Zamora Nunez Reimond, kampta her şeyin güzel olduğunu ve boksörlerin istekli bir şekilde çalıştığını belirterek, \"Gayet güzel bir seviyede çalıştık. Ordu da gayet güzel, şartlar, imkanlar gayet güzel. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç\'e bu olanakları sağladığı için teşekkür ediyorum. Burada güzel bir şekilde hazırlığımızı tamamlayarak 10 sıklette Akdeniz Oyunları\'na gideceğiz\" dedi.

1994 yılında Dünya Gençler Boks Şampiyonu olan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç de, boks milli takım kampını ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Zamora Nunez Reimond\'un açıklamaları

-Boksörlerin çalışmalarından detaylar

(FOTOĞRAFLI)