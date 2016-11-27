Milli boksör Tuğrulhan Erdemir Dünya Gençler Boks Şampiyonu oldu!

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası’nda Rus rakibini yenerek 64 kiloda şampiyon oldu.

Rusya’daki şampiyonada bugün finale çıkan 64 kilo milli boksör Tuğrulhan Erdemir, finalde karşılaştığı Sergei Margarian’ı 3-0 yendi ve altın madalyanın sahibi oldu.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, gençlerde kazanılan dünya şampiyonluğunun önemine değinerek, “Tuğrulhan sadece altın madalya kazanıp, şampiyon olmakla kalmadı, aynı zamanda ülkemiz boksunu gelecekte ne kadar güzel günlerin beklediğinin de en önemli kanıtlarından biri oldu. Son bir hafta hem Avrupa şampiyonasında hem Dünya şampiyonasında kazanılan başarılar göğsümüzü kabarttı. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’ın ülkemiz sporuna verdiği desteği bu başarılarla süslediğimiz için mutluyuz. Bu başarılarda emeği gelen herkese teşekkür ediyorum” dedi.