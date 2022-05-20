Milli boksör Şennur Demir dünya şampiyonu!

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir, altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 11. ve son gününde dünya ikincisi, Avrupa üçüncüsü milli boksör Şennur Demir, +81 kiloda final maçına çıktı.

İlk turda Kazak Lazzat Kungeibayeva'yı, çeyrek finalde de Kolombiyalı Diana Yubeli Romero Castro'yu, yarı finalde ise Polonyalı Lidia Maria Fidura'yı eleyen milli boksör, finalde Faslı Khaija Mardi ile karşılaştı.

Maça iki boksör de birbirini tartarak başlarken dengeli geçen ilk raundu Faslı Mardi 3-2 aldı. İkinci raunda iyi başlayan ve rakibini yere indiren Şennur, hakemin saymasını sağladı. Bu bölümü 4-1 alan milli boksör, genel skorda 2-1 üstünlük kurdu.

Dengeli geçen ve büyük bir mücadelenin gösterildiği son raundu 4-1 alan Şennur Demir, maçı da 4-1 kazanarak altın madalyaya ulaştı.

2016 Astana'da bronz, 2018 Yeni Delhi'de gümüş madalya kazanan Şennur, 2022 İstanbul'da altın madalyaya kavuştu.

Şennur Demir, 48 kiloda Ayşe Çağırır, 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 54 kiloda Hatice Akbaş ve 66 kiloda Busenaz Sürmeneli'nin ardından Türkiye'ye bu organizasyondaki 5. şampiyonluğu getirdi.