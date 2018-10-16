Milli boksör Büşra Işıldar, Avrupa şampiyonu oldu

İSTANBUL,(DHA) -

Rusya\'nın Anapa kentinde düzenlenen Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası\'nda +80 kiloda final müsabakasına çıkan Büşra Işıldar, Polonya\'dan Oliwia Toborek\'i mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye şampiyonayı kadınlarda 1 Altın, 1 gümüş ve 2 bronz erkeklerde ise 1 bronz madalya olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı.

Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonasında final müsabakalarında ringe çıkan bir diğer sporcumuz Gamze Soguksu (46kg), İngiliz Alex Brown\'a mağlup olarak gümüş madalya kazandı. 63 kiloda Rümeysa Ataş ve 75 kiloda Duygu Öztürk şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı. Erkeklerde ise 75 kiloda Kaan Aykutsun bronz madalya kazandı.

(FOTOGRAFLI)