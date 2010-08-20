Milli bisikletçiler bisiklet arıyor...

T24 - Balıkesir'de yaşayan milli bisikletçiler Duygu Çokal ile Seda Öztürk, sponsor ve kulüp ararken, son Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden ve ardından bisikletsiz kalan Pelin Çevik ise yarışabileceği bir bisiklet arıyor.





Spor yaşamlarını sürdürebilmek için bireysel çalışmalar yürüten ve bu kapsamda Ankara'ya gelen sporculardan 19 yaşındaki Duygu Çokal, gençler ve büyükler kategorisinde milli takım forması giydiğini anımsattı.



Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi de olan Duygu, daha önce Balıkesir Gençlik Spor Kulübü'nde yer almasına karşın şu an kendi imkanlarıyla ferdi olarak yarışmalara gitmeye çalıştığını dile getirdi.



Kulüp ve sponsor sıkıntısı yaşadığını belirten Duygu şöyle konuştu:



"Ferdi olarak yarışmalara katıldığım için federasyon sporu bırakmayayım diye bisiklet verdi. Kendi imkanlarımla yarışıyorum. Ancak bunu her zaman karşılayamıyorum. Balıkesir'de başta belediye olmak üzere birçok kuruluş ve özel şirkete gittik. Kimse yardımcı olmadı. Oysa bisiklet sporunda reklam çok daha kolay. Bizim için 4-5 bin liralık bütçe yeterli. Ancak biz bunu bulmakta zorlanıyoruz."

"Hedefim 2016 Olimpiyatları"

Aylık antrenman için 200 liralık desteğin bile spor kariyerlerini ilerletmelerine katkı sağlayacağını anlatan Duygu şunları ifade etti:



"2016 Rio de Janeiro Olimpiyatlarını hedefliyorum. Daha altı yılım var. Bu süre içinde kendimi geliştireceğim. Bu şartlarda 2012 Londra Olimpiyatları benim için çok zor. Şu an takımım bile yok. Ocak ayından beri kendime kulüp ve sponsor arıyorum."

Borç parayla yarışıyor

Genç milli bisikletçi Seda Öztürk de Balıkesir Gençlik Spor Kulübü adına yarışmalara katıldığını kaydetti.



Yarışmalara giderken harcırah sorunu yaşadığını anlatan Seda, "kulüp bazen borç veriyor. Federasyondan harcırah kazandığımda parayı tekrar kulübe ödüyorum. Eğer harcırah elde edemezsem, kulüp sonraki yarışmaya göndermiyor" diyerek içinde bulunduğu durumu dile getirdi.



Diğer sporcularla ortak hareket ettiklerini ve harcırah alanın, diğerlerine destek verdiğini anlatan Seda şöyle konuştu:



"Spora iki yıl önce başladım. BESYO 1. sınıftayım. 2012 Trabzon Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanıyorum. Federasyon benim için İsviçre'de kamp planlıyor. Orada başarılı olduğumda Trabzon'da Türkiye'yi temsil edeceğim. Bunları yapabilmem için sponsora da ihtiyacım var. Bize sponsor olanları mahcup etmeyiz. Başarıyla ülkemizi temsil ederiz. Ne yazık ki şu an destekleyenimiz yok. Balıkesir'de reklam karşılığı 200 liraya mal olacak formayı yaptırmayı bile çok pahalı görenler var."

Bisikletsiz bisikletçi

Genç sporculardan lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Pelin Çevik, 2009 yılının Ekim ayında Sakarya'da yapılan Türkiye sezon sonu yol yarışında üçüncülük elde ettiğini kaydetti.



Lisansının Balıkesir Gençlik Spor Kulübü'nde bulunduğunu, ancak bisikletinin olmadığını dile getiren Pelin, "genç bayanlarda Türkiye üçüncülüğüm var. Şu an yarışmalara katılacak bisikletim bile yok. Dolayısıyla sporu bırakma noktasına geldim. İmkansızlıklar içindeyim" diye konuştu.