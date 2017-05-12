"Milli bayramlarda köprü, otoyol ve toplu taşıma ücretsiz olsun"

CHP İzmir milletvekili Mustafa Ali Balbay dini bayramlarda olduğu gibi milli bayramlarda da da köprü, otoyol, toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz verilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Balbay kanun teklifinin gerekçesinde şunları söyledi:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da Anadolu topraklarına ayak bastığı ve Türk Milli Mücadelesini başlattığı gün olan 19 Mayıs’ın Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanması, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılarak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanması, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkumandan Meydan Muharebesi’nin Türk Milleti tarafından Zafer Bayramı olarak kutlanması ve 29 Ekim 1923’te ilan edilen çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin o gün Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanması, Türk Ulusal bayramlarının tarihsel anlamlarını ortaya koymaktadır.”

Balbay bu milli günlere ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milli bayramlar ve bu bayramları kutlama günleri kuşkusuz o toplumu oluşturan insanların, birlik ve beraberlik duygusunu en yoğun ve coşku ile yaşadıkları günlerdir. Milleti oluşturan bireyler, bu milli günlerde, milli dayanışma ve birlik ruhu ile, içinde yaşadıkları vatan toprağına bağlılıklarını, kendi milletine ait olma duygusu ve heyecanını hep birlikte yaşarlar. Bu özel günlerde farklılıklar bir kenara bırakılır. Gündelik yaşamın getirdiği tüm kaygı ve endişelerden uzaklaşılır. Büyük bir mücadele sonucu elde edilen bu milli bayramlar farklı etkinliklerle tüm yurtta aynı heyecan ve mutlulukla kutlanır.”

Balbay teklifin amacını şu sözlerle noktaladı:

“Türk milletinin yakın tarihine damga vuran bu önemli bayramların kutlandığı günlerde, ülkemizin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde vatandaşlarımızın kutlama alanlarına katılımları önemlidir. Katılım ve coşkuyu artırmak için ülkemizin ortak varlıkları olan köprü, otoyol ve toplu taşıma hizmetlerinin bu özel ve milli bayram günlerinde ücretsiz verilmesi amaçlanmıştır."