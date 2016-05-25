Milli basketbolcu Işıl Alben'in hedefi WNBA

Galatasaray ve A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben, yeni hedefinin Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi’nde (WNBA) oynamak olduğunu söyledi. Galatasaray formasıyla Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve birçok başarıya imza atıp, 2014-2015’te Rusya’nın Dinamo Kursk takımında forma giyen Işıl, şimdiki hedefinin WNBA olduğunu kaydetti.

Posta’nın haberine göre, Bu hedefine çok yakın olduğunu belirten Işıl, "Teklifler vardı. Özellikle geçtiğimiz yaz döneminde gitmeye çok yakındım, anlaşmak üzereydim. Ama orada milli duygular biraz daha ağır basıyor, ikisi aynı anda olmuyor. Belki önümüzdeki yaz orayı tercih edip artık burayı da genç arkadaşlarımıza emanet edebilirim" dedi.

Sarı-kırmızılı taraftarların büyük sevgisini kazanan Işıl Alben, kendisinin çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray ile aramızda çok özel bir bağ var. Bununla ilgili ne söylenir aslında çok bilmiyorum, çok özel bir sevgi ve bağ. Bunun için çok teşekkür ederim. Ben de onların sevgi ve ilgisine layık olmak için her zaman yaptıklarıma özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

"Olimpiyat heyecan verici bir hedef"

2016 FIBA Kadınlar Olimpiyat Elemeleri’nde mücadele edecek A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosunda bulunan tecrübeli basketbolcu, daha önce mücadele ettikleri oyunlarda bir kez daha yer alma olasılığının heyecan verici olduğunu dile getirdi.

2012 Londra Olimpiyat Oyunları’nda mücadele ettiklerini hatırlatan Işıl, "Olimpiyatı daha önce yaşamış olsak da her sporcu için çok heyecan verici ve önemli bir hedef. Biz de 2012’de katıldığımız olimpiyatlarda biraz tecrübesizdik, bununda sıkıntısını yaşadık. Şimdi aramızda benimle beraber tecrübeli arkadaşlarımız var. Daha bilinçli gidiyoruz diyebiliriz bu sefer. İnşallah elemelerden çıkıp olimpiyatlarda bir öncekinden başarımızdan daha büyük bir başarı yapabiliriz" diye konuştu.

İyi bir teknik ekibe sahip olduklarını belirten Işıl Alben, şunları söyledi:

"Ekrem hocayla çalışan her sporcu bir şans elde ediyor, Aziz hoca da aynı şekilde. Çok kuvvetli bir teknik heyetimiz var. Biz de oyuncular olarak daha önceki tecrübelerimizle beraber güçlü bir kadroya sahibiz. İnşallah sakatlık olmadan istediklerimizi yansıtabileceğimiz bir kamp dönemi olur. Kadın basketbolunda bir yükseliş söz konusu. Hem başarı olarak hem taraftar başarısı olarak... Biz sahadaki başarıyı yükseltmek ve belli bir istikrar sağlamak için gerçekten çok çalışıyoruz. Umuyorum ki Türk halkı da aynı ilgi ve alakayla bize destek vermeye devam edecek."

Kişisel olarak olimpiyat oyunlarına çok önem verdiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Kulüpler bazında çok şükür kazanılacak bütün kupaları Galatasaray’la beraber kazanmıştım. Şimdi bir olimpiyat madalyası beni çok çok mutlu eder. En üst hedef" diye konuştu.