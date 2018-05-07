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Spor

Milli badmintoncular olimpiyat için kota puanı hedefliyor

İSTANBUL / DHA 2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Crown Group Australian Open 2018 Badminton Turnuvası, 8-13 Mayıs tarihleri arasında Avustralya'nın Sydney şehrinde yapılacak

07 Mayıs 2018 18:16

İSTANBUL / DHA

2020 Tokyo Olimpiyatı kota puan müsabakalarından Crown Group Australian Open 2018 Badminton Turnuvası, 8-13 Mayıs tarihleri arasında Avustralya\'nın Sydney şehrinde yapılacak.
31 ülkeden 283 sporcunun madalya mücadelesi vereceği turnuvada Türkiye\'yi Tek Erkekler kategorisinde Emre Lale, Tek Kadınlar kategorisinde ise Neslihan Yiğit temsil edecek.
TARİHTE BİR İLKİ BAŞARMAK İSTİYORUM
Milli Sporcu Emre Lale, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada, \"Grand Prix Gold Şampiyonası\'nda 4 numaralı seri başı olan Hindistanlı rakibimi yenmek ve yarı finale kadar yükselmeyi hedefliyorum. Buradan alacağım puanla olimpiyat kotasına daha da yaklaşacağımı umut ediyorum. Badminton tarihinde bir ilki başarmak ve tek erkekler kategorisinde ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Federasyonun bana yaptığı yatırımın karşılığını vermek istiyorum\" dedi.
Milli Sporcu Neslihan Yiğit ise, \"Bu turnuva kendi seviyemizi görmek için önemli. Çünkü dünyanın en iyileri burada yarışıyor ve ben de ana tablodan maçlarıma başlayacağım. Hedeflerime ulaşabilmek için bu tür turnuvalarda kendimi gösterip, istediğim konumda olabilmem için derece almam gerek. Federasyonun imkanları ile bu turnuvalara gidiyorum, bana verilen emeğin karşılığını vermek istiyorum\" diye konuştu.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik de, \"Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" ifadelerini kullandı.

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