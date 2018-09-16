Milli badmintoncular Nazlıcan ve Bengisu, gençlerde Avrupa Şampiyonu oldu

TALLINN, (DHA)

Milli badminton sporcuları Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, Avrupa Gençler Şampiyonası\'nda altın madalya kazandılar.

Estonya\'nın Tallinn şehrinde 11-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Avrupa Gençler Şampiyonası sona erdi. Şampiyona sonunda milli sporcular Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, badminton gençler kategorisinde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa şampiyonu oldu.

6 gün süren şampiyonada 38 ülkeden 64 çift bayan madalya mücadelesi verdi.

NAZLICAN İNCİ VE BENGİSU ERÇETİN\'DEN BİR İLK

Tek bayanlar kategorisi şampiyonu milli sporcularımız Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci sırasıyla, Estonyalı rakipleri Karina Kapanen-Victoria Korobova\'yı 2-0, Danimarkalı rakipleri Christine Busch-Amalie Schulz 2-1, Moldovyalı ve Bulgar rakipleri Vlada Gınga-Hristomira Popovska\'yı 2-0, Ukraynalı rakipleri Anastasiya Prozorova-Valeriya Rudakova\'yı 2-1 mağlup ederek final karşılaşmasında mücadele etmeye hak kazandılar. Finalde ise milliler, Danimarkalı rakipleri Amalie Magelund-Freja Ravn\'ı 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Tek bayanlar kategorisi üçüncüsü milli sporcularımız Zehra Erdem ve Ece Sare Başakın ise sırasıyla, Polonyalı rakipleri Wiktor Treckı-Magdalena Kulska\'yı 2-0, Kıbrıslı ve Bulgarlı rakipleri Eva Kartırtzı-Gergana Pavlova\'yı 2-0, Moldovayalı rakipleri Anna Cerhetchı-Elena Alecandra Dıordıev\'i 2-0, İspanlı rakipleri Elena Andreu-Ana Carbon\'u 2-1, Bulgar ve Slovenyalı rakipleri Maria Dekcheva-Petra Polanc\'ı 2-1 mağlup etti. Yarı finalde ise Danimarkalı rakipleri Amalie Magelund-Freja Ravn\'a 2-1 mağlup olarak bronz madalya almaya hak kazandılar.

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Başkanı Murat Özmekik; badminton tarihinde bir ilki gerçekleştiren milli sporcu Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin\'i ve antrenörleri Murad Sönmez, Uğur Erçetin\'i yürekten tebrik etti. Bu başarının ülkemize hayırlı olmasını dilerken Gençlik ve Spor Bakanı M. Muharrem Kasapoğlu\'na verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve desteklerinin artarak devamını diledi.

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