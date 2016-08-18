Milli atlet Yasmani Copello 400 metre engellide bronz madalya kazandı!

Rio 2016'da erkekler 400 metre engelli finalinde 3. olarak bronz madalya kazanan Yasmani Copello, Türk atletizmi adına bir ilki gerçekleştirdi. Yasmani Copello 400 metre engellide 47.92 ile Türkiye rekorunu yarım saniye farkla yeniledi.

Start verildiğinde favorilerden Porto Rikolu Javier Culson’un fodeparı ve diskalifiyesi, Copello için de önemli avantaj oldu. Amerikalı Kerron Clement 47.73 ile altın, Kenyalı Boniface Tumuti 47.78 ile gümüş aldı. Yasmani 47.92 ile bronzu kaptı.

Eurosport'taki habere göre, 29 yaşındaki atlet bu başarıyla beraber Türk atletizm tarihinde de önemli bir başarıya imze attı. Yasmani Copello bugün kazandığı bronz madalya ile Türkiye'nin olimpiyat tarihinde erkeklerde pist madalyası alan ilk atlet olarak tarihe geçti.

Yasmani'nin hikayesi

Anavatanı Küba’da istediği ortamı bulamayan, İspanya’da imkan elde edemeyen Yasmani’ye 2012’de Fenerbahçe kulübü kucak açmıştı. 2014’te vatandaş olan başarıl atlet, yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı. 2015’te Dünya Şampiyonası’nda gelen altıncılık her şeyin habercisiydi. Bundan bir buçuk ay önce Amsterdam’da Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya elde ederek neler yapabileceğini bize gösterdi.