Milli atlet Ramil Guliyev Elmas Ligi 200 metrede birinci

Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu Azerbaycan kökenli atlet Ramil Guliyev, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Elmas Ligi 200 metre yarışında birkez daha birinci oldu.

Pazar günü Elmas Ligi 200 metre yarışında piste çıkan milli atlet Ramil Guliyev, 20.17'lik derece yaparak zirvede yer aldı.

ABD'li atlet Ameer Webb, yarışı 20.26'lık süresiyle ikinci bitirirken, Kanadalı atlet Aaron Brown 20.30'lık derece ile yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Ramil Guliyev, Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 20.09 saniyelik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaşmıştı.

Guliyev böylece, Türkiye atletizm tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

2011 yılından bu yana Türkiye adına yarışan 1990 doğumlu Guliyev, aynı zamanda Fenerbahçe'nin sporcusu.

Guliyev henüz 17 yaşındayken kısa mesafe yarışlarda adından söz ettireceğinin sinyallerini vermeye başlamıştı.

2007 yılında Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde düzenlenen Dünya Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede ikinciliği göğüsleyen Guliyev, o yıllarda efsanevi atlet Usain Bolt'un gençler atletizm şampiyonalarındaki derecelerini zorlamaya başlamıştı bile.

2009 yılında Guliyev Dünya Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 'Avrupa'nın gelecek vaat eden genç atletleri' sıralamasında da Fransız atlet Christophe Lemaitre'in ardından ikinciliği aldı.

Ramil Guliyev, 100 ve 200 metre yarışlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerken Azerbaycan adına mücadele ediyordu.

Bakü doğumlu atletin antrenörlüğünü de eski bir Azeri milli atlet olan Eldar Guliyev üstleniyordu.

Eldar Guliyev, 2010 yılında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş, Ramil Guliyev yaşadığı acı ve sakatlık sorunları nedeniyle İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılmama kararı almıştı.

2010 yılında Fenerbahçe ile sözleşme imzayan Guliyev ve İstanbul'a yerleşti. 2011'e gelindiğindeyse milli atlet, Türk vatandaşlığına geçme kararı aldı.

Fakat Azerbaycan, Guliyev'in sadece maddi çıkarlar nedeniyle Türkiye adına yarışmak istediğini ileri sürerek, atletin uluslararası müsabakalarda mücadele etmesini engelleyebileceğinin sinyalini verdi.

Ramil Guliyev ise Azerbaycan Milli Takımı'nı maddi çıkar için bıraktığı iddialarını yalanlayarak Türkiye'de ve Fenerbahçe'de kendisini daha fazla geliştirme fırsatı bulduğunu söylüyordu.

Guliyev 2015 yılında verdiği bir röportajda ise 'devşirme atlet' eleştirilerine sitem ederek, "Ben yarışta sadece kendi adımı göstermiyorum. Adımdan önce Türkiye Bayrağı geliyor. Podyuma çıkınca da ülke bayrağı göndere çekiliyor. Biz de bunu başarmak için çalışıyoruz" demişti.

Azerbaycan Atletizm Federasyonu, 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası ve 2011 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için Guliyev'i milli takıma davet etmiş ancak Guliyev davetleri geri çevirmişti.

Bunun üzerine Guliyev, IAAF'a şikâyet edildi ve başka bir ülke adına yarışması durumunda vatandaşlıktan çıkarılmakla tehdit edildi. Hatta Azerbaycan'a giriş yaptığında tutuklanması talebinde de bulunuldu.

O dönemde Guliyev, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışamadı.

Azerbaycan'ın koyduğu yasak Nisan 2013'te doldu ve Guliyev Türkiye formasıyla yarışlarda yer almaya başladı.

Guliyev Türkiye adına ilk büyük yarışına 2015 yılında Pekin'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası ile çıktı.

Burada 200 metre finalinde 20.11 saniyelik derecesiyle 6. Olan Guliyev, aynı yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen IAAF World Challenge tunuvasında 200 metredeki 19.88 saniyelik derecesiyle Türkiye rekorunu kırdı.

Son olaraksa Londra 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda önemli rakiplerini geride bırakan Ramil Guliyev 20.09'luk derecesiyle altın madalyaya ulaşmayı başardı.

Guliyev, Londra'daki Dünya Atletizm Şampiyonası başlamadan önce BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlamış ve kariyerinin gelişiminde benimsediği felsefeyi 'Kendi kendisiyle yarışmak' olarak özetlemişti.