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Spor

Milli atlet Ömer Amaçtan Avrupa ikincisi oldu

Ercan ATA - GYÖR / DHA Milli atlet Ömer Amaçtan, geçen yıl EYOF şampiyonu olduğu Györ'de bu kez de Avrupa U18 Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti

06 Temmuz 2018 01:34

Ercan ATA - GYÖR / DHA

Milli atlet Ömer Amaçtan, geçen yıl EYOF şampiyonu olduğu Györ\'de bu kez de Avrupa U18 Şampiyonası\'nda gümüş madalya elde etti. 
Türkiye, Macaristan\'ın Györ kentinde düzenlenen U18 Yıldızlar Avrupa Atletizm Şampiyonası\'nın ilk pist finalinde bir ikincilik, bir de dördüncülük çıkardı. 3000 metre erkekler finalinde Ömer Amaçtan gümüş madalya elde ederken, son turda Hollandalı rakibine geçilen İslam Taşçı az farkla madalyadan oldu.
Akşam seansında yapılan 3000 metre finalinde uzun süre liderlikte giden Ömer Amaçtan, büyük mücadele yaşanan son turda madalya pozisyonunda kalmayı başardı ve finişte 8:27.38 koşan Britanya\'dan Thomas Keen\'in arkasında ikinciliği elde etti. Geçen yaz aynı stadyumda EYOF altın madalyası elde eden Ömer, 8:28.04\'lük en iyi derecesiyle Avrupa ikinciliğine ulaştı.
Yarışta Hollandalı Ryan Oosting 8:28.22 ile üçüncü olurken, İslam Taşçı da 8:29.93 ile dördüncülüğü aldı.

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