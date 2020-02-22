Milli atlet Eşref Apak 5. kez olimpiyatlarda

Çekiç atma disiplininde yarışan 37 yaşındaki milli atlet, Türk atletizm tarihinde kariyerinde beşinci kez Olimpiyat’a gitme hakkı elde eden ilk isim oldu.

8 ay sonra ilk yarışına Mersin’deki Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda çıkan Apak, 74.29’luk atışla başladığı yarışmada ikinci hakkında 77.27’yi, ardından da 77.46’yı buldu.

Olimpiyat barajı olan 77.50’ye sadece 4 santim kala gelen bu derece stadyumdakileri heyecanlandırırken, soğukkanlığını koruyan Eşref, beşinci hakkında 77.56 yaparak Olimpiyat vizesini elde etti.

İlk kez 2004 yılında Atina’daki Olimpiyat Oyunları’nda henüz 22 yaşındayken mücadele eden ve Olimpiyat ikincisi olan (Ivan Tikhon’un doping cezası sonrası bronz madalyası henüz gümüşe terfi edilmedi) Eşref Apak, ardından 2008, 2012 ve 2016 Olimpiyatları’nda da boy göstermişti.

Bakan Kasapoğlu tebrik etti

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma hakkı elde eden Eşref Apak’ı yayımladığı mesajla tebrik etti. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Mersin’de düzenlenen Seyfi Alanya Atmalar Kupası’nda çekiç atmada 77.56m’lik derecesi ile 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına kota alma hakkı elde eden Eşref Apak’ı kutluyorum. Beşinci kez olimpiyatlarda yarışmaya hak kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Eşref Apak’a 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”