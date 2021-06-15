Milli atlet Ersu Şaşma'dan olimpiyat vizesi

Avrupa beşincisi sırıkçı Ersu Şaşma, 5.80’lik Olimpiyat kotasını Ankara’daki 3'üncü Orhan Altan Atlamalar Kupası’nda elde ederek Tokyo 2020’ye vize aldı.

Bu yıl sırıkla atlamada Türkiye rekorunu eline geçiren Ersu Şaşma, 5.80’lik Olimpiyat barajını da geçerek adını Tokyo Olimpiyatları'na yazdırdı. Şaşma, böylece sırıkla atlamada Ankara’daki kupaya ismini veren Orhan Altan ve Ruhan İşim’den sonra olimpiyatlara katılma hakkı elde eden üçüncü Türk atlet oldu.

Şaşma, açık saha Türkiye rekorunu 5.53 ile yeniledikten sonra çıtayı 5.80’e yükseltti ve ikinci hakkında bu yüksekliği geçme başarısı gösterdi. Daha sonra 5.90’da da bir hak deneyen Ersu, bu atlayışında başarılı olamadı. 5.90’da ilk hak sonrası müsabakaya devam etmeyen Ersu, yıllardır uğraştığı hedefe 5.80’lik Olimpiyat barajını aşarak Ankara’da ulaşmış oldu.

Şaşma, aynı zamanda 5.80’lik derecesinin karşılığı olan 1212 puanla Orhan Altan Kupası’nın sahibi olarak 2 bin liralık birincilik ödülünü de aldı. Erkekler klasmanında 2.17 atlayan yüksekçi Enes Talha Şenses ikinci, 7.58 ile uzun atlamayı kazanan Muammer Demir ise üçüncü sırayı elde etti.

Kadınlarda ise Tuğba Danışmaz, üç adımda 13.79 atlayarak 1096 puanla kupayı kazandı. Yüksek atlamada 1.81’lik derece yapan Buse Savaşkan ve Esmanur Alkaç ise kupa klasmanında ikinciliği paylaştı.