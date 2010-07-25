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Spor

Milli atlet Abeylegesse'yi işçiler kurtardı

Erzurum'daki sağanak yağış nedeniyle Palandöken yolundabir süre mahsur kalan Milli atlet Elvan'ı şantiye işçileri kurtardı.

25 Temmuz 2010 03:00

T24 - Erzurum kampının bitmesi ardından bir taksi ile havalimanına giden milli atlet Elvan Abeylegesse, şiddetli sağanak yağış nedeniyle yolda taksi içinde mahsur kalırken, olay yerine yakın bir bölgede bulunan işçiler Elvan'ı kurtardı. Bu akşam Barcelona'ya uçan Elvan, burada Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılmak için son hazırlıklarını gerçekleştirecek.

Erzurum'daki sağanak yağış nedeniyle Palandöken Kayak Merkezi yolunda bir süre mahsur kalan Milli atlet Elvan Abeylegesse'yi şantiye işçilerinin kurtardığı bildirildi. 

Erzurum Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Çinhtımar, yaklaşık 2 aydır Erzurum'da Avrupa Atletizm Şampiyonası'na hazırlanan Milli Atlet Elvan Abeylegesse'nin, taksi ile Palandöken'deki kaldığı otelden Erzurum Havalimanı'na giderken, sağanak yağış nedeniyle su akıntısının yolda biriktirdiği çakıl taşları yüzünden mahsur kaldığını söyledi.

Palandöken Kayak Merkezi yolunda bir süre taksi içerisinde mahsur kalan Elvan Abeylegesse'nin, olay yerine yakın bir yerdeki şantiyenin işçileri tarafından kurtarıldığını belirten Çintımar, şunları kaydetti:

"Elvan, 2-3 aydır Erzurum'da kamptaydı. Bugün, Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılmak üzere Barcelona'ya gidecekti. Ancak sağanak yağış sonrası yolda mahsur kaldı. Olay yerine yakın bir şantiyedeki işçiler, Elvan'ı kurtarıp bir süre misafir ettiler. Daha sonra da İl Özel İdare Ekipleri yolu açtıktan sonra gidip, Elvan'ı otele geri götürdük. Akşam, uçakla Barcelona'ya uğurlayacağız. Sağlık durumu gayet iyi.''


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