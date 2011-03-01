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MİLLİ ATICI SEVCAN'DAN KÖTÜ HABER BOLU (A.A)

01 Mart 2011 22:06

-MİLLİ ATICI SEVCAN'DAN KÖTÜ HABER BOLU (A.A) - 01.03.2011 - Bolu'da, yarışmalarda kullandığı tüfekle intihar girişiminde bulunan milli atıcı Sevcan Şafak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, bir süredir Köroğlu Devlet Hastanesinde tedavisi süren Şafak'ın, akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Hastane Başhekimi Hüseyin İka, milli atıcının yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürerken beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, ''Hastamızın beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınları ile temasa geçerek organ bağışı konuşunda görüşleri alındı. Şafak'ın yakınları organların bağışlanmasına izin verince nakil işlemlerine başladık. Ankara'dan gelecek olan ekiplerle birlikte bağışlanan organları alınacak ve ihtiyacı olan hastalara nakledilecek'' dedi. 

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