-Milletvekilliği maddi durumu iyi olanların mesleği olmamalı ELAZIĞ (A.A) - 25.12.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin emekliliğine ilişkin düzenleme hakkında, ''Milletvekilliği sadece maddi durumu iyi olan insanların yaptığı bir meslek olmamalı'' dedi. Yılmaz, Bingöl'deki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Ankara'ya dönmek üzere geldiği Elazığ Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Bir gazetecinin, ''Milletvekillerinin emekliliğine ilişkin düzenleme hakkında neler düşünüyorsunuz?'' sorusu üzerine Yılmaz, milletvekilleriyle ilgili bugüne kadar bakıldığında çok önemli değişikliklerin AK Parti döneminde yapıldığını söyledi. Buna örnek olarak milletvekillerine ait lojmanların alındığını gösteren Yılmaz, ''Yine geçmişte çok kısa süre milletvekilliği yapan, hemen hangi yaşta olursa olsun emekli olabiliyordu. Artık öyle bir şey kalmadı. Belli bir yaşa gelmeden emekli olmak artık mümkün değil. Ben kendimden örnek vereyim. 2007 yılında milletvekili oldum, daha 2014'ün sonuna kadar emekliliği yaş olarak hak etmiyorum. Dolayısıyla emekli maaşı almıyorum'' dedi. Yılmaz, detaylarını bilmemekle birlikte, bu dönem başlayan milletvekillerinin bir kısmının emekli olduklarında 900 lira gibi bir emekli maaşı alacaklarını, bunun da oldukça düşük olduğunu belirterek, bu çalışmanın belirttiği durumu düzeltmek, emekli milletvekillerinin durumunun da bir miktar iyileştirmeye yönelik olduğunu anlattı. Yapılan çalışmanın hükümet tasarısı olmadığının altını çizen Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti: ''Mecliste bir teklif şeklinde, bütün grupların Meclisteki desteği ile bildiğim kadarıyla böyle bir değerlendirme yapıldı. Geçen gün aslında Meclis Başkanımız da izah etti. Bu değişiklikler yapılırken dünyadaki örneklere de bakılarak yapıldı. Türkiye'deki milletvekillerinin durumuna ilişkin bir takım değişiklikler yapılırken, diğer demokratik ülkelerde ne yapılıyor diye de bakıldı. Ben detaylarına girmemekle birlikte şunu söylemek isterim: Bürokrasiden gelmiş bir milletvekili olarak; milletvekilliği sadece maddi durumu iyi olan insanların yaptığı bir meslek olmamalı. Milletvekillerine siz düzgün bir maaş vermezseniz, özlük hakkı vermezseniz maalesef milletvekilliği sadece hali vakti yerinde olanların yapabileceği, başka insanların yani daha dar gelirli, sabit gelirli insanların yapabileceği bir şey olmaktan çıkar.''