Milletvekilliği düşürülerek tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu, dersi olduğunda okuluna gidebilecek

Vekilliği düşürüldükten sonar tutuklanan CHP milletvekili Enis Berberoğlu, Koç Üniversitesi'nde dersi olduğunda, cezaevinden çıkıp okuluna giderek derslerine katılabilecek. Ders bitiminde de, kendi imkanlarıyla gittiği okulundan yine kendi imkanlarıyla cezaevine dönecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Enis Berberoğlu ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekilleri Leyla Güven ile Musa Farisoğlulları, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan Enis Berberoğlu, yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı. Berberoğlu, kapalı cezaevindeki işlemleri bittikten sonra açık cezaevine nakledilecek ve 18 ay daha hapiste kalacak.

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Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre, Berberoğlu, hapiste olduğu süreçte, derslerini takip etmek için ders saatlerinde üniversiteye gidecek.

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü kazanmıştı

2018'de üniversite sınavına giren Berberoğlu, Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünü kazanmıştı. 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanunu'nun 76. maddesi, açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin örgün ve yaygın eğitime katılmalarını düzenliyor.

Kanun maddesi şöyle:

"Açık ceza infaz kurumları ile çocuk eğitimevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın, kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin yaygın öğretimden yararlanmaları sağlanır."

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün 2007 yılında yayınlanan genelgesinin F maddesinde örgün eğitim hakkı olan açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin derslere devam etmeleri şöyle düzenleniyor:

"Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, kurumla aynı büyükşehir belediyesi veya belediye sınırları içinde olan herhangi bir yüksek öğretim kurumunda okuma hakkını kazandıklarında, okullarının kabul etmesi hâlinde, talepleri doğrultusunda, okullarına devam etmeleri ve örgün eğitimden yararlanmaları sağlanacaktır."

Masraflar hükümlüye ait, devamsızlık izni yok

Okullarında yayınladığı akademik takvim, ders ve sınav programın göre açık ceza infaz kurumunda bulunan öğrenci hükümlülerin okula gitmesinin tüm masrafları hükümlüye ait. Öğrenci hükümlünün rapor ve izin dışında devamsızlık yapmasına ise müsaade yok. Buna göre, milletvekilliği düşürülerek tutuklanan Enis Berberoğlu, Koç Üniversitesi'nde dersi olduğunda, cezaevinden çıkıp okuluna giderek derslerine katılabilecek.

Ders bitiminde de, kendi imkanlarıyla gittiği okulundan yine kendi imkanlarıyla dönerek cezaevine girecek.