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Milletvekilliği düşürülen HDP'li Baydemir'den açıklama

HDP'li Irmak ile birlikte milletvekilliği düşürülen ve dokunulmazlığı kaldırılan Baydemir: Zerre kadar üzülmedim; tam tersine onur duyuyorum, iftihar ediyorum

19 Nisan 2018 20:40

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'la birlikte milletvekilliği düşürülen ve dokunulmazlığı kaldırılan HDP Şanıurfa Milletvekili Osman Baydemir, karardan 'zerre kadar üzüntü duymadığını' söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Baydemir, "Tam tersine aldıkları bu karadan onur duyuyorum, iftihar ediyorum. Bu karar gösteriyor ki onlar dikatörlüğü savunuyor, bu karar gösteriyor ki AKP faşizmi savunuyor, birlikte yaşamın bütün köprülerini ortadan kaldırıyor" dedi.

TIKLAYIN - HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

"AKP'nin böyle bir kararla parlamenterliğimizi gasp etmesi onun barıştan, demokrasi ve özgürlükten ne kadar korktuğunun göstergesidir." diye konuşan Baydemir, Şu an itibariyle dokunulmazlığım da kaldırıldı. Hakkımdaki bütün fezlekeler ceza ile sonuçlanırsa 300 yılı aşkın hapis cezası isteniyor. Bunun adına da AKP demokrasisi deniyor.Hiç kimse unutmasın bir gün kendilerinin çıkarmış olduğu yaslarla yargılanacaklar." ifadelerini kullandı.

HDP'nin Meclis'te 48 sandalyesi kaldı

HDP'li Baydemir ve Irmak'ın haklarında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri bugün TBMM Genel Kurulu'nda okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü. 

HDP’nin vekilliği düşürülen milletvekili sayısı 11’e çıkarken, partinin Meclis'teki sandalye sayısı 48’e düştü. HDP milletvekilleri tezkereler bilgiye sunulmadan önce tepki göstererek Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

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