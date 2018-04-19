T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP'nin düşürülen milletvekili sayısı 11'e çıktı, milletvekili sayısı ise 48'e düştü

19 Nisan 2018 17:50

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü. HDP’nin vekilliği düşürülen milletvekili sayısı 11’e çıkarken, partinin Meclis'teki sandalye sayısı 48’e düştü.

HDP milletvekilleri tezkereler bilgiye sunulmadan önce tepki göstererek Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

ETİKETLER

Osman BaydemirSelma Irmakvekilliği düşürüldühaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24