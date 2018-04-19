HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okundu. Anayasa gereğince, Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü. HDP’nin vekilliği düşürülen milletvekili sayısı 11’e çıkarken, partinin Meclis'teki sandalye sayısı 48’e düştü.

HDP milletvekilleri tezkereler bilgiye sunulmadan önce tepki göstererek Meclis Genel Kurulu'nu terk etti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.